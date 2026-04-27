27 апреля день азбуки Морзе: как прошла эволюция от SOS "Титаника" до "морзянки" самолетов ВС РФ

Сигнал SOS азбуки Морзе сотню лет спасал моряков во время шторма и помогал генералам управлять армиями. Именно этот вид сигналов использовали участники Второй мировой войны, когда радисты предоставляли связь дивизиям, которые стремительно наступали или сломя голову бежали. Как родилось изобретение и почему день азбуки Морзе приходится именно на 27 апреля?

Дата 27 апреля стала днем азбуки Морзе, поскольку именно в этот день в 1791 году родился Сэмюэль Морзе, который создал электрический телеграф и систему кодирования. В течение почти 200 лет изобретение использовали для передачи информации на большие расстояния, при этом пользу видели и гражданские, и военные. Фокус собрал интересные факты об идее Морзе и о том, какие следы остались от нее по состоянию на апрель 2026 года, во время российско-украинской войны.

День азбуки Морзе — радиосвязисты в ВСУ

День азбуки Морзе — история появления

К разработке Морзе системы радиосвязи присоединились еще двое инженеров, Альфред Вейл и Фридрих Герке, и в итоге в 1851 году появилась Международная азбука Морзе, принятая в мире. Основное преимущество изобретения — это то, что радиосигнал прост, надежен, и. несмотря на препятствия, передается на большие расстояния. Кроме того, "морзянку" можно передавать светом или звуком, то есть в формах, которые воспринимаются не только аппаратурой, а простыми органами чувств. Недостатки — низкая скорость и ограниченность, поскольку сигнал посылали человеческие руки и воспринималиссь-расшифровывались также людьми.

День азбуки Морзе — телеграфный аппарат 19 века Фото: Из открытых источников

Аппарат для радиосвязи, который использует эту азбуку, кодирует символы радиосигналами разной продолжительности: короткий — это "точка", и длинный, как три "точки", — это "тире". Основой стал английский язык, а самый известный код — SOS, сигнал о несчастье и просьба о спасении.

День азбуки Морзе — таблица межнардных кодов Фото: Из открытых источников

Радиосигнал SOS на частоте 500 кГц использовали как сигнал бедствия для морских кораблей: это произошло после катастрофы с кораблем "Титаник". Эта система работала до введения Глобальной морской системы бедствия и безопасности (ГМББ), когда за кораблями начали автоматизировано следить из космоса и берега.

Из-за развития коммуникационных систем от "морзянки" постепенно отказывались. Последний сигнал Морзе для морской связи прозвучал 31 января 1997 года, а последняя коммерческая передача — 12 июля 1999 года. Между тем пилоты все еще встречают с "морзянкой": станции аэропортов передают тестовый набор сигналов на своей частоте. Остальные "точки" и "тире" в радиоэфире — это работа радиолюбителей сообщества CWops.

Азбука Морзе в армиях и войнах 20 века

Первое военное использование азбуки Морзе состоялось во время первой мировой войны. Устройство для передачи сигнала поднимали на дирижаблях "Цеппелин", которые бомбардировали цели и вели разведку. Кроме того, сигнал пеленговали и таким образом следили за воздушным объектом. На самолетах этой системы не было, поскольку аппаратура оказалась слишком громоздкой.

Особенно активно радиосвязь использовали во время Второй мировой войны: армии двигались так быстро, что телеграфисты не успевали проложить проводные линии связи, поэтому передача азбукой Морзе пригодилась. Кроме того, ее использовали на кораблях, подводных лодках и на самолетах (если были дальние перелеты). Военные начали шифровать радиосигналы, поэтому передавали не известную всем "морзянку", а специальный код. С этим направлением связана, например, история шифровальной машины "Энигма" нацистской Германии, которую расшифровали в Британии.

НАТО, армии США и других стран мира

На портале НАТО указывается, что код Морзе считается устаревшим, но в некоторых случаях к нему продолжают обращаться.

"В определенных ситуациях НАТО до сих пор кодирует сообщения с помощью азбуки Морзе, используя световые вспышки и другие визуальные сигналы, поскольку их трудно обнаружить электронным способом", — говорится в материале.

США активно использовали азбуку во время Второй мировой войны: в сети можно отыскать специальный учебный фильм для радистов. В то же время современная американская армия отказалась от этой технологии, но все же в 2015 году в 316-й учебной эскадрилье в Гудфеллоу возобновили преподавание "морзянки". Причина такого решения — "он остается самым дешевым и надежным способом общения" и его продолжают использовать противники США, объяснили военные.

Азбука Морзе — использование в ВМС США, 1944 год

Австралия — еще одна страна, которая продолжает обучать военных азбуке Морзе. Местные медиа рассказали со ссылкой на собственные Силы обороны, что этот сигнальный код "остается неотъемлемой частью подготовки моряков".

Российско-украинская война и азбука Морзе

9 февраля 2022 года медиа "Армия Inform" рассказало о командире отделения связистов патрульного катера "Старобельск". Старшина Александр Кравчук пояснил, что, среди прочего, связисты ВСУ знают азбуку Морзе, поскольку "бывают случаи, когда коммуникации с помощью элементарных точек-тире становятся крайне необходимыми". В сети не удалось отыскать примеров использования в ВСУ азбуки Морзе во время большой войны, зато есть данные о важности современной связи — терминалов Starlink для связи на фронте.

Между тем на портале The Conversation рассказали, что ВС РФ и дальше используют 200-летние технологии. Выяснилось, что именно "морзянкой" идет связь между стратегическими бомбардировщиками и центрами управления. Кроме того, она же звучит во время контактов военных кораблей с берегом. В соцсети X аккаунт с ником shortwave78 опубликовал запись такого контакта, когда штаб-квартира Балтийского флота передавала кораблям информацию о плохих погодных условиях.

Заметим, что в январе 2026 года благодаря Украине РФ потеряла доступ к спутниковой связи Starlink, которую российская армия использовала для связи между подразделениями, координации и для управления дронами. Представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов в феврале 2026 года объяснил, что без спутниковой связи российская армия уменьшила активность, поскольку благодаря этому инструменту координировали продвижение штурмовых групп. В медиа появилась информация о том, что Москва пытается создать собственную сеть спутников в частности, вывела в космос первые несколько спутников "Рассвет". В то же время, не удалось отыскать деталей по "морзянке", которая могла бы стать альтернативой (простой и дешевой) системе связи в российской армии.

Напоминаем, Фокус писал об установке Р-416Г-МС ВС РФ, которую дроны ВСУ взорвали неподалеку от линии фронта и которая должна была бы заменить связь через терминал Starlink.