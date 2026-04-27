Ракета С-71К "Ковер" ВС РФ летит на 300 км и стартует с Су-57: бьет в зоне от Киева до Одессы

Россия наладила производство крылатых авиационных ракет С-71К "Ковер" благодаря компонентам, полученных от Китая и партнеров Украины, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. На инфографике ведомства — средство поражения с раздвижными крыльями, которое Вооруженные силы Российской Федерации запускают на 300 км. Как РФ наладила выпуск нового оружия в условиях санкций и какие города в зоне поражения?

Ряд западных производителей из США, Германии, Японии причастны к изготовлению ракеты С-71К, говорится в сообщении ГУР в Telegram-канале. Новое средство поражения — это первая попытка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РФ создать собственную авиаракету для пуска с С-57 и дрона С-70 "Охотник", который сопровождает этот самолет. Разведчики сообщили, что речь идет об оружии на основе фугасной авиабомбы весом 250 кг, к которой пристроили крылья, систему навигации и другое снаряжение, превратив в ракету класса "воздух-земля".

Внутри ракеты С-71К идентифицировали компоненты 31 государства, указано на портале War&Sanction ГУР. Указано, что подавляющее большинство компонентов поступило из Китая — это простейшие радиоэлементы (от конденсаторов до преобразователей). В то же время 16 раз упоминаются США: поступили изделия от Analog Devices, ON Semiconductor, Linear Technology Corporation, Texas Instrument, Microchip Technologies и других. Также есть Япония, Швейцария, Германия, Ирландия. Упоминается производитель РФ (АО "Протон"), и также есть около десятка неидентифицированных компаний. Ко всему, на инфографике ГУР указано, что к изготовлению С-71К непосредственно причастны компании "НПО "Базальт" (боевая часть ФАБ-250-270), АО "НИАИ "Источник" (аккумуляторные батареи), ООО "Рейнольдс" и АО "ОДК" (турбореактивный двигатель R500, из Москвы).

Ракеты ВС РФ — данные ГУР о производителях компонентов и узлов С-71К

Ракеты ВС РФ — что известно о С-71К

ГУР и военные аналитики писали о ракете С-71К, которую получила российская авиация. Согласно данным разведки, средство поражения впервые применили в конце 2025 года. Учитывая данные ГУР о дальности, видим, что в зоне поражения — областные центры у линии фронта и в глубине Украины. Если самолеты ВС РФ достаточно приблизятся к границе или линии фронта, то новая ракета достанет на юге до Одессы, Николаева, Херсона, в центре покроет Запорожье, Днепр и Полтаву, на востоке — Харьков, Сумы и Чернигов. Кроме того, в зоне поражения — Киев, от которого около 230 км до границы с РФ в Черниговской области.

Ракеты ВС РФ — какова зона поражения С-71К

На портале Defense Express рассказали, что первые фото нового средства поражения от ОАК появились в 2023 году. Новое изделие получило название С-71М и его в то время называли дроном. При этом аналитики ссылаются на обозревателя Aviationweek Петра Бутовски, который объяснил, что изделие предназначено для ведения разведки и подвешено во внутреннем отсеке Су-57. Вариант С-71К, о котором написало ГУР, подвешивается снаружи и будет иметь ударное назначение: например, для несения кассетных боеприпасов.

Основные возможные характеристики С-71 (по состоянию на 2024 год):

скорость — 0,6 Маха;

высота полета — 8 тыс. м;

дальность — 300 км (данные 2026 года);

конструктивные особенности — двигатель ТРДД-50, который используется на ракетах "Калибр" и Х-101, также их называли реактивными дронами, поскольку по замыслу они могли возвращаться назад.

