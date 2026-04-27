Ракета С-71К "Ковьор" ЗС РФ летить на 300 км та стартує з Су-57: б'є у зоні від Києва до Одеси

Росія налагодила виробництво крилатих авіаційних ракет С-71К "Ковьор" завдяки компонентам, отриманих від Китаю та партнерів України, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. На інфографіці відомства — засіб ураження з розсувними крилами, який Збройні сили Російської Федерації запускають на 300 км. Як РФ налагодила випуск нової зброї в умовах санкцій та які міста у зоні ураження?

Низка західних виробників з США, Німеччини, Японії дотичні до виготовлення ракети С-71К, ідеться у дописі ГУР у Telegram-каналі. Новий засіб ураження — це перша спроба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) РФ створити власну авіаракету для пуску з С-57 та дрона С-70 "Охотнік", який супроводжує цей літак. Розвідники повідомили, що ідеться про зброю на основі фугасної авіабомби вагою 250 кг, до якої прилаштували крила, систему навігації та інше спорядження, перетворивши на ракету класу "повітря-земля".

Всередині ракети С-71К ідентифікували компоненти 31 держави, вказано на порталі War&Sanction ГУР. Бачимо, що переважна більшість компонентів надійшла з Китаю — це найпростіші радіоелементи (від конденсаторів до перетворювачів). Водночас 16 разів згадуються США: надійшли вироби від Analog Devices, ON Semiconductor, Linear Technology Corporation, Texas Instrument, Microchip Technologies та інших. Також є Японія, Швейцарія, Німеччина, Ірландія. Згадується виробник РФ (АТ "Протон"), і також є близько десятка неідентифікованих компаній. До всього, на інфографіці ГУР вказано, що до виготовлення С-71К безпосередньо причетні компанії "НПО "Базальт" (бойова частина ФАБ-250-270), АТ "НІАІ "Істочнік" (акумуляторні батареї), ТОВ "Рейнольдс" та АТ "ОДК" (турбореактивний двигун R500, з Москви).

Ракети ЗС РФ — дані ГУР про виробників компонентів та вузлів С-71К

Ракети ЗС РФ — що відомо про С-71К

ГУР та військові аналітики писали про ракету С-71К, яку отримала російська авіація. Згідно з даними розвідки, засіб ураження вперше застосували наприкінці 2025 року. З огляду на дані ГУР про дальність, бачимо, що в зоні ураження — обласні центри біля лінії фронту та в глибині України. Якщо літаки ЗС РФ достатньо наблизяться до кордону чи лінії фронту, то нова ракета дістане на півдні до Одеси, Миколаєва, Херсона, в центрі покриє Запоріжжя, Дніпро та Полтаву, на сході — Харків, Суми та Чернігів. Крім того, у зоні ураження — Київ, до якого близько 230 км від кордону з РФ у Чернігівській області.

Ракети ЗС РФ — яка зона ураження С-71К

На порталі Defense Express розповіли, що перші фото нового засобу ураження від ОАК з'явились у 2023 році. Новий виріб отримав назву С-71М і його на той час називали дроном. При цьому аналітики посилаються на оглядача Aviationweek Пьотра Бутовскі, який пояснив, що виріб призначений для ведення розвідки та підвішений у внутрішньому відсіку Су-57. Варіант С-71К, про який написало ГУР, підвішується зовні й матиме ударне призначення: наприклад, для несення касетних боєприпасів.

Основні можливі характеристики С-71 (станом на 2024 рік):

швидкість — 0,6 Маха;

висота польоту — 8 тис. м;

дальність — 300 км (дані 2026 року);

конструктивні особливості — двигун ТРДД-50, який використовується на ракетах "Калібр" та Х-101, також їх називали реактивними дронами, оскільки за задумом вони могли повертатись назад.

Зазначимо, 2 квітня військовий експерт розповів, як удари ЗСУ поступово знищують ракетну галузь РФ. З'ясувалось, що ідеться про ураження заводів, які виробляють мікроелектроніку, паливо та вибухівку.

Нагадуємо, у серпні 2025 року стало відомо про нову ракету-дрон ЗС РФ, яку використали для удару по Миколаєву: помітили схожість одночасно з трьома українськими засобами ураження.