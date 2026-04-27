Путин хочет вернуть СССР: речь не только об Украине и Балтии, — топофицер НАТО

Россия остается угрозой номер один для НАТО, а ее стратегические амбиции выходят далеко за пределы Украины и связаны со стремлением восстановить влияние, подобное временам СССР. В ответ Альянс уже готовит значительные силы быстрого реагирования — речь идет о сотнях тысяч военных.

В то же время в НАТО не фиксируют признаков масштабного отхода США от обязательств, но подчеркивают: Европа должна брать на себя больше ответственности и усиливать собственные оборонные возможности, сообщил итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, высший военный чиновник Альянса в интервью РБК-Украина.

Он заявил, что, несмотря на дискуссии о роли США, он не видит подготовки к значительному сокращению американского присутствия в Европе. В то же время допускается определенное уменьшение участия или перегруппировка сил в зависимости от глобальных вызовов, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.

По его словам, в таком случае союзники должны быть готовы компенсировать возможные пробелы. Сильный и зрелый альянс предполагает способность стран-членов брать на себя ответственность и обеспечивать ротацию сил в случае необходимости. Он также подчеркнул, что Европа уже начала движение в этом направлении после принятия инвестиционных решений на саммите в Гааге.

"Что именно нужно сделать европейской части НАТО? Разумеется, сосредоточиться на задачах по развитию потенциала — на том, что мы планируем закупить в зависимости от финансирования и системы закупок: наши системы ПВО, ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, внедрение инноваций, таких как интеграция ИИ и беспилотники", — отметил адмирал.

Отдельно Драгоне подчеркнул необходимость массовой подготовки военных. Именно подготовленный личный состав вместе с современными технологиями должен обеспечить эффективное сдерживание потенциальных угроз. Комментируя вопрос финансирования, адмирал отметил, что расходы на уровне 5% ВВП являются оправданными. После завершения холодной войны оборонные бюджеты были слишком низкими, и сейчас необходимо одновременно модернизировать традиционные вооружения и развивать инновации.

Он подчеркнул, что НАТО имеет технологическое преимущество над Россией, но его нужно сохранять. Альянс делает ставку как на качество, так и на количество, тогда как Россия, по его словам, ориентируется преимущественно на массовость.

В НАТО оценили угрозу со стороны России

"Мы предвидим дальнейшее наращивание российской военной машины. Мы будем противостоять этому, развивая наши возможности — то есть все то, что мы планируем закупить и приобрести в ближайшей и долгосрочной перспективе. И это непосредственно привязано к характеру угроз", — подчеркнул адмирал.

Он прямо назвал Россию угрозой номер один для Альянса. По его словам, это подтверждается действиями самой РФ, и никаких сомнений в этом нет. Отдельно адмирал обратил внимание на гибридные угрозы, которые уже реализуются и могут усиливаться. Он также предположил, что Россия может стремиться вернуть контроль над территориями, которые она потеряла после распада СССР, намекнув на более широкий спектр потенциальных целей, чем только страны Балтии.

При этом НАТО, по его словам, действует в рамках оборонной стратегии, ориентированной на сдерживание и защиту во всех направлениях — от Арктики до южного фланга. Комментируя оценки стран Балтии, которые не видят немедленной угрозы вторжения, Драгоне отметил, что доверяет их оценкам, ведь именно эти государства непосредственно отслеживают ситуацию. Он также отметил, что несмотря на политические заявления, реальные действия НАТО демонстрируют единство. Все 32 союзника продолжают поддерживать Украину.

"НАТО, весь альянс — все 32 союзника — поддерживают Украину, обеспечивают ее устойчивость и помогают так же, как и раньше. Даже больше, если это в наших силах, но помогают все. Никто не остался в стороне", — указал адмирал.

Относительно ситуации на фронте в Украине Драгоне согласился с оценкой о тупике. В то же время он отметил масштабные потери российской армии, которые оцениваются примерно в 35 тысяч человек ежемесячно. По его мнению, стратегия истощения России через экономическое и военное давление является оправданной. Санкционный режим и в дальнейшем должен оставаться важным инструментом влияния.

"Украина превратилась в поставщика безопасности. ВСУ выступают в роли инструкторов для сил Альянса, а украинский опыт борьбы с дронами и интеграции новых технологий непосредственно внедряется в доктрины НАТО через совместные центры обучения", — подытожил адмирал.

Напомним, что аналитики ISW предупреждали о возможной подготовке России к агрессии против стран Балтии. В отчете отмечалось, что Кремль формирует информационную почву для оправдания потенциального нападения.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о риске российской атаки на страны НАТО уже в ближайшие месяцы. Он выразил сомнения относительно готовности США полностью защитить Европу в случае эскалации.