Путін хоче повернути СРСР: мова не тільки про Україну та Балтію, — топофіцер НАТО

Росія залишається загрозою номер один для НАТО, а її стратегічні амбіції виходять далеко за межі України і пов’язані з прагненням відновити вплив, подібний до часів СРСР. У відповідь Альянс вже готує значні сили швидкого реагування — йдеться про сотні тисяч військових.

Водночас у НАТО не фіксують ознак масштабного відходу США від зобов’язань, але наголошують: Європа має брати на себе більше відповідальності та посилювати власні оборонні можливості, повідомив італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, вищій військовий чиновник Альянсу в інтерв'ю РБК-Україна.

Він заявив, що, попри дискусії щодо ролі США, він не бачить підготовки до значного скорочення американської присутності в Європі. Водночас допускається певне зменшення участі або перегрупування сил залежно від глобальних викликів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, у такому випадку союзники повинні бути готовими компенсувати можливі прогалини. Сильний і зрілий альянс передбачає здатність країн-членів брати на себе відповідальність і забезпечувати ротацію сил у разі потреби. Він також наголосив, що Європа вже почала рух у цьому напрямку після ухвалення інвестиційних рішень на саміті в Гаазі.

Відео дня

"Що саме потрібно зробити європейській частині НАТО? Зрозуміло, зосередитися на завданнях із розвитку потенціалу — на тому, що ми плануємо закупити залежно від фінансування і системи закупівель: наші системи ППО, ISR (розвідка, спостереження і рекогносцировка), вдосконалення засобів радіоелектронної боротьби, впровадження інновацій, таких як інтеграція ШІ та безпілотники", — зазначив адмірал.

Окремо Драгоне підкреслив необхідність масової підготовки військових. Саме підготовлений особовий склад разом із сучасними технологіями має забезпечити ефективне стримування потенційних загроз. Коментуючи питання фінансування, адмірал зазначив, що витрати на рівні 5% ВВП є виправданими. Після завершення холодної війни оборонні бюджети були занадто низькими, і нині необхідно одночасно модернізувати традиційні озброєння та розвивати інновації.

Він підкреслив, що НАТО має технологічну перевагу над Росією, але її потрібно зберігати. Альянс робить ставку як на якість, так і на кількість, тоді як Росія, за його словами, орієнтується переважно на масовість.

У НАТО оцінили загрозу з боку Росії

"Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості – тобто все те, що ми плануємо закупити і придбати в найближчій і довгостроковій перспективі. І це безпосередньо прив'язано до характеру загроз", — наголосив адмірал.

Він прямо назвав Росію загрозою номер один для Альянсу. За його словами, це підтверджується діями самої РФ, і жодних сумнівів у цьому немає. Окремо адмірал звернув увагу на гібридні загрози, які вже реалізуються і можуть посилюватися. Він також припустив, що Росія може прагнути повернути контроль над територіями, які вона втратила після розпаду СРСР, натякнувши на ширший спектр потенційних цілей, ніж лише країни Балтії.

При цьому НАТО, за його словами, діє в межах оборонної стратегії, орієнтованої на стримування та захист у всіх напрямках – від Арктики до південного флангу. Коментуючи оцінки країн Балтії, які не бачать негайної загрози вторгнення, Драгоне зазначив, що довіряє їхнім оцінкам, адже саме ці держави безпосередньо відстежують ситуацію. Він також наголосив, що попри політичні заяви, реальні дії НАТО демонструють єдність. Усі 32 союзники продовжують підтримувати Україну.

"НАТО, весь альянс – усі 32 союзники – підтримують Україну, забезпечують її стійкість і допомагають так само, як і раніше. Навіть більше, якщо це в наших силах, але допомагають усі. Ніхто не залишився осторонь", — вказав адмірал.

Щодо ситуації на фронті в Україні Драгоне погодився з оцінкою про глухий кут. Водночас він наголосив на масштабних втратах російської армії, які оцінюються приблизно у 35 тисяч осіб щомісяця. На його думку, стратегія виснаження Росії через економічний і військовий тиск є виправданою. Санкційний режим і надалі має залишатися важливим інструментом впливу.

"Україна перетворилася на постачальника безпеки. ЗСУ виступають у ролі інструкторів для сил Альянсу, а український досвід боротьби з дронами та інтеграції нових технологій безпосередньо впроваджується в доктрини НАТО через спільні центри навчання", — підсумував адмірал.

