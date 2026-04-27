Операторы "Ахиллес" поразили РЛС "Каста-2Е" под Белгородом: открыли путь для 200 БпЛА (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации не смогут следить за целями в Белгородской области, поскольку потеряли радиолокационную станцию "Каста-2Е", рассказали в бригаде беспилотных систем "Ахиллес". На видео с места событий — кадры подлета украинского дрона, которому никак не помешала российская противовоздушная оборона. Привлекает внимание, то РЛС работала в момент удара, а в воздухе находился, ко всему, еще и разведдрон Украины.

РЛС "Каста-2Е" находилась на 80 км вглубь российской территории, говорится в сообщении командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко в Telegram. Установка, которая является частью системы ПВО РФ, стояла в глубоком тылу на территории Белгородской области севернее Белгорода: в два раза дальше, чем расположен областной центр. Станцию отыскали в селе Волотово. Чтобы дрон достал этот населенный пункт, он должен был бы стартовать у самой границы или иметь дальность около 100 км.

Федоренко опубликовал 50-секундное видео с моментом удара. Видим, на северо-западной окраине Волотов находилась цель для украинского дрона — РЛС "Каста-2Е". Установку отыскали возле деревьев, при этом она как раз работала: на верхушке мачты вертелась антенна. Ударный дрон "Ахиллеса" попал по цели, тем временем разведывательный БпЛА зафиксировал результат — вспышка огня в точке удара. Видеозапись не содержит помех, не заметно трассирующих пуль пулеметов: похоже, система ПВО РФ никак не отреагировала на минимум два воздушных объекта.

Відео дня

Командир "Ахиллеса" объяснил, какие характеристики имеет "Каста-2Е" и какие возможности потеряли россияне:

обнаруживала цели на расстоянии около 150 км;

могла вести около 200 целей;

замечала в воздухе цели разного размера и скорости — от самолетов и ракет до дронов.

На Google maps можно разместить ориентировочную точку, в которой находилась РЛС "Каста-2Е". Видим, что установка действительно прикрывала Белгородскую область, поскольку весь регион попадал в ее зону действия. Кроме того, защиту от пролета дронов и ракет, а также от приближения авиации ВСУ, потеряли Белгород, Воронеж и юго-восточные районы Курской области.

Удар дронов ВСУ — где размещено Волотово и РЛС "Каста-2Е" ВС РФ Фото: DeepState

Удар дронов ВСУ — детали

Отметим, в апреле украинские военные показали серию особых атак дронов ВСУ в глубине российского тыла. Бойцы 1 корпуса "Азов" опубликовали видео с полетом дрона через центр Донецка и удары по логистике российской армии в Донецкой области. В кадр попали удары по грузовикам, которых догоняли на автодорогах на расстоянии 60-70 км от линии фронта. Тогда же командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что удалось попасть по штаб-квартире подразделения ФСБ, который находился в здании в центре оккупированного Донецка. Согласно данным СБС, обезвредили 27 российских агентов, из них 12 — погибли.

Напоминаем, 27 апреля появился отчет Института изучения войны (ISW), в котором рассказали о слабом месте российской системы ПВО, обнаруженное бойцами ВСУ.