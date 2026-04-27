Оператори "Ахіллес" уразили РЛС "Каста-2Е" під Бєлгородом: чому відкрили шлях 200 БпЛА (відео)

Збройні сили Російської Федерації не зможуть стежити за цілями у Білгородській області, оскільки втратили станцію радіостанцій "Каста-2Е", розповіли в бригаді безпілотних систем "Ахіллес". На відео з місця подій — кадри підльоту українського дрона, якому ніяк не завадила російська протиповітряна оборона. Привертає увагу, що РЛС працювала в момент удару, а в повітрі знаходився, до всього, ще й розвіддрон України.

РЛС "Каста-2Е" перебувала за 80 км вглиб російської території, ідеться у повідомленні командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка у Telegram. Установка, яка є частиною системи ППО РФ, перебувала у глибокому тилу на території Бєлгородської області північніше Бєлгорода: удвічі далі, ніж розташований обласний центр. Станцію знайшли у селі Волотове. Щоб дрон дістав цей населений пункт, він мав би стартувати біля самого кордону або мати дальність близько 100 км.

Федоренко опублікував 50-секундне відео з моментом удару. Бачимо, на північно-західній околиці Волотов перебувала ціль для українського дрона — РЛС "Каста-2Е". Установку відшукали біля дерев, при цьому вона саме працювала: на верхівці щогли вертілась антенна. Ударний дрон "Ахіллеса" влучив по цілі, тим часом розвідувальний БпЛА зафіксував результат — спалах вогню у точці удару. Відеозапис не містить завад, не помітно трасуючих куль кулеметів: схоже, система ППО РФ ніяк не відреагувала на мінімум дві повітряні об'єкти.

Командир "Ахіллеса" пояснив, які характеристики має "Каста-2Е" і які можливості втратили росіяни:

виявляла цілі на відстані близько 150 км;

могла вести близько 200 цілей;

помічала у повітрі цілі різного розміру та швидкості — від літаків та ракет до дронів.

На Google maps можна розмістити орієнтовну точку, у якій перебувала РЛС "Каста-2Е". Бачимо, що установка справді прикривала Бєлгородську область, оскільки весь регіон потрапляв у її зону дії. Крім того, захист від прольоту дронів та ракеті, і також від наближення авіації ЗСУ, втратили Бєлгород, Воронеж та південно-східні райони Курської області.

Удар дронів ЗСУ — де розміщене Волотово та РЛС "Каста-2Е" ЗС РФ Фото: DeepState

Удар дронів ЗСУ — деталі

Зазначимо, у квітні українські військові показали серію особливих атак дронів ЗСУ в глибині російського тилу. Бійці 1 корпусу "Азов" опублікували відео з польотом дрона через центр Донецька та удари по логістиці російської армії у Донецькій області. У кадр потрапили влучання по вантажівках, які наздоганяли на автошляхах на відстані 60-70 км від лінії фронту. Тоді ж командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що вдалось влучити по штаб-квартирі підрозділу ФСБ, який перебував у будівлі в центрі окупованого Донецька. Згідно з даними СБС, знешкодили 27 російських агентів, з них 12 — загинули.

Нагадуємо, 27 квітня з'явився звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому розповіли про слабке місце російської системи ППО, виявлене бійцями ЗСУ.