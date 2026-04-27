В Мали повстанцы выгнали российских наемников и бойцов хунты еще с одной базы (видео)

В Мали повстанцы группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) выгнали бойцов малийской хунты, которую поддерживают российские боевики "Африканского корпуса", с еще одной военной базы и населенного пункта Тессит.

Совместные силы хунты и россиян получили гарантии безопасного отхода, если они согласятся на выход с этой территории. Видео, а также заявление JNIM опубликовал OSINTер Brant в X.

"Эта инициатива осуществляется в рамках политики нашей организации по поощрению всех, кто стремится к нейтралитету, а также обеспечению мира и безопасности для всех без исключения", — сообщили в JNIM.

Они призывают другие подразделения хунты последовать примеру своих товарищей, покинувших Тессит, и выходить с занимаемых территорий.

Что такое JNIM

JNIM — связанная с "Аль-Каидой" западноафриканская террористическая салафитская организация. Основным регионом деятельности является Мали и Буркина-Фасо, где бойцы группировки контролируют обширные территории. Кроме того, вооруженные нападения с участием боевиков ДНИМ были зафиксированы в Нигере, Бенине и Того.

Она действует совместно с повстанцами Фронта освобождения Азавада (FLA), которые добиваются создания независимого государства туарегов — Азавада.

Ситуация в Мали

С 2021 года в Мали контроль над страной осуществляет военная хунта, которую возглавляет генерал Ассими Гоита.

Перед оставлением Тессита российский "Африканский корпус" понес потери в живой силе и технике, а также потерял свою базу в городе Кидаль под натиском малийских повстанцев.

Для принуждения бойцов хунты и россиян покидать свои базы повстанцы активно используют ударные FPV-дроны.

26 апреля стало известно, что повстанцы взорвали резиденцию министра обороны Садио Камары, который погиб при взрыве.

