У Малі повстанці вигнали російських найманців та бійців хунти ще з однієї бази (відео)

У Малі повстанці угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) вигнали бійців малійської хунти, яку підтримують російські бойовики "Африканського корпусу", з ще однієї військової бази та населеного пункту Тессіт.

Спільні сили хунти та росіян отримали гарантії безпечного відходу, якщо вони погодяться на вихід з цієї території. Відео, а також заяву JNIM опублікував OSINTер Brant в X.

"Ця ініціатива здійснюється в межах політики нашої організації щодо заохочення всіх, хто прагне нейтралітету, а також забезпечення миру та безпеки для всіх без винятку", — повідомили в JNIM.

Вони закликають інші підрозділи хунти наслідувати приклад своїх товаришів, які залишили Тессіт, та виходити з займаних територій.

Що таке JNIM

JNIM — пов'язана з "Аль-Каїдою" західноафриканська терористична салафітська організація. Основним регіоном діяльності є Малі та Буркіна-Фасо, де бійці угруповання контролюють обширні території. Крім того, збройні напади за участі бойовиків ДНІМ були зафіксовані у Нігері, Беніні та Того.

Вона діє спільно з повстанцями Фронту визволення Азаваду (FLA), які домагаються створення незалежної держави туарегів — Азаваду.

Ситуація в Малі

З 2021 року в Малі контроль над країною здійснює військова хунта, яку очолює генерал Ассімі Гоїта.

Перед залишенням Тессіта російський "Африканський корпус" зазнав втрат у живій силі та техніці, а також втратив свою базу в місті Кідаль під натиском малійських повстанців.

Для примушення бійців хунти та росіян залишати свої бази повстанці активно використовують ударні FPV-дрони.

26 квітня стало відомо, що повстанці підірвали резиденцію міністра оборони Садіо Камари, який загинув під час вибуху.

Нагадаємо, російські найманці з "Африканського корпусу" втратили гелікоптер в Малі. Апарат збили повстанці з ЗРК, екіпаж та мобільна вогнева група, яка знаходилася на борту, загинули.

Також Фокус писав, що на початку квітня FPV-дрони повстанців розгромили табір "Африканського корпусу" РФ у Малі.