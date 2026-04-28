Удар по Кривому Рогу: погиб мужчина, количество раненых возросло

В ночь на 28 апреля а также утром ВС РФ почти 30 раз атаковали беспилотниками и артиллерией два района Днепропетровской области. В Кривом Роге не обошлось без жертв.

40-летний мужчина погиб, а еще пятеро мужчин в возрасте 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения в результате утренней атаки, сообщил глава Днепропетровской военной областной администрации Александр Ганжа.

Медики предоставляют пострадавшим всю необходимую помощь.

Об атаке "Шахедов" на город жителей утром предупреждал и Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога. В частности, он писал о том, что враг направил на город реактивные дроны.

Вилкул констатировал повторный удар по объекту инфраструктуры, в результате которого погиб мужчина.

По информации Воздушніх сил ВСУ, в ночь на 28 апреля РФ атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из них около 80 — "Шахеды". Силі ПВО уничтожили или подавили 95 дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 дронов в 16 локациях, еще на четырех — падение обломков.

Накануне, 27 апреля, враг массированно атаковал Одессу. Больше всего досталось Приморскому району города. Пострадали жилые дома, отель, который сгорел полностью, как и припаркованные рядом авто, а также другие объекты в центре Одессы.

Напомним, в Сумской области ВС РФ разнесли КАБами целую улицу, разрушив дома и детский сад.

Также сообщалось, что Туапсе снова атаковали украинские беспилотники.