Удар по Кривому Рогу: загинув чоловік, кількість поранених зросла

У ніч на 28 квітня, а також вранці ЗС РФ майже 30 разів атакували безпілотниками та артилерією два райони Дніпропетровської області. У Кривому Розі не обійшлося без жертв.

40-річний чоловік загинув, а ще п'ятеро чоловіків віком 31, 32, 41, 45 і 57 років дістали поранення внаслідок ранкової атаки, повідомив голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації Олександр Ганжа.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Про атаку "Шахедів" на місто мешканців зранку попереджав і Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу. Зокрема, він писав про те, що ворог спрямував на місто реактивні дрони.

Вілкул констатував повторний удар по об'єкту інфраструктури, внаслідок якого загинув чоловік.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 квітня РФ атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з них приблизно 80 — "Шахеди". Сили ППО знищили або подавили 95 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 дронів у 16 локаціях, ще на чотирьох — падіння уламків.

Напередодні, 27 квітня, ворог масовано атакував Одесу. Найбільше дісталося Приморському району міста. Постраждали житлові будинки, готель, який згорів повністю, як і припарковані поруч авто, а також інші об'єкти в центрі Одеси.

