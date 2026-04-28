"ТЦК не справляются": сколько мобилизованных не доходят до назначения на должности, — военная

Около 30% людей, которых доставляют в ТЦК, в итоге не попадают на службу из-за состояния здоровья или наличия законных оснований для увольнения.

Это перегружает систему подготовки военных и создает дополнительную финансовую нагрузку на оборонный бюджет, заявила военная, эксперт по ветеранской политике и советник военного омбудсмена Виктория Дворецкая в интервью Юлии Кириенко.

По ее мнению, ТЦК не справляются со своими функциями. По ее словам, в ВСУ есть процент людей, которые приходят в войско недобровольно, получают форму, одежду, бронежилеты, каски, еду, денежное обеспечение, каким бы оно ни было, даже медицинскую помощь, но все равно увольняются из войска. Потому что у них есть основания.

"То есть государство на них тратит деньги, но они не доезжают до своей бригады, чтобы стать на должность", — рассказывает она.

По ее словам, только в прошлом году средний процент людей, которые не дошли до назначения на должность, составлял около 30%.

"Я это называю "в холостую прокатанные бусом ТЦК", которые не дошли до назначения на должность. Это я говорю о тех, кто по состоянию здоровья, по обстоятельствам адекватным, например, отец-одиночка. Это около 30 процентов очень часто. А сейчас их еще и сразу привозят в воинскую часть, потому что у нас заработала прямая мобилизация", — рассказала Виктория Дворецкая.

Бывшая военная говорит, что такие действия перегружают систему подготовки военных и тратят оборонный бюджет.

"И эти люди, я вам напомню, там сидят без никаких надбавок, они получают 25 тысяч заработной платы. Это проблема бригад, но не проблема учебных центров", — подытожила она.

