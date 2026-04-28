"ТЦК не справляються": скільки мобілізованих не доходять до призначення на посади, — військова

Близько 30% людей, яких доставляють до ТЦК, зрештою не потрапляють на службу через стан здоров'я або наявність законних підстав для звільнення.

Це перевантажує систему підготовки військових та створює додаткове фінансове навантаження на оборонний бюджет, заявила військова, експертка з ветеранської політики та радниця військового омбудсмена Вікторія Дворецька в інтерв'ю Юлії Кирієнко.

На її думку, ТЦК не справляються зі своїми функціями. За її словами, у ЗСУ є відсоток людей, які приходять у військо недобровільно, отримують форму, одяг, бронежилети, каски, їжу, грошове забезпечення, яким б воно не було, навіть медичну допомогу, але все одно звільняються з війська. Тому що в них є підстави.

"Тобто держава на них витрачає гроші, але вони не доїжджають до своєї бригади, щоб стати на посаду", — розповідає вона.

За її словами, тільки минулого року середній відсоток людей, які не дійшли до призначення на посаду, становив близько 30%.

"Я це називаю "в холосту прокатані бусом ТЦК", які не дійшли до призначення на посаду. Це я говорю про тих, хто за станом здоров'я, по обставинах адекватних, наприклад, батько-одинак. Це близько 30 відсотків дуже часто. А зараз їх ще й одразу привозять до військової частини, бо в нас запрацювала пряма мобілізація", — розповіла Вікторія Дворецька.

Колишня військова каже, що такі дії перенавантажують систему підготовки військових та витрачають оборонний бюджет.

"І ці люди, я вам нагадаю, там сидять без ніяких надбавок, вони отримують 25 тисяч заробітної плати. Це проблема бригад, але не проблема навчальних центрів", — підсумувала вона.

