"Перевіряють усі авто": депутат заявив, що військові ТЦК перекривають трасу Одеса-Київ

Міжнародну трасу Одеса-Київ перекривають представники ТЦК, щоб перевірити всі автомобілі, що рухаються по ній.

Про таку перевірку розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, якого теж зупинили і попросили показати документи, в ефірі День.LIVE.

За його словами, під час таких рейдів трапляються випадки перевищення повноважень, бо у ТЦК "працює багато різних людей".

"Покажіть, будь ласка, вашу відсрочку. Показав відсрочку. Відсрочка є, документ є, розширений документ є. "А на якій підставі?". Я кажу: "Ну слухайте, це ж не ваша справа, на якій підставі в мене відсрочка. У вас є документ, ви можете його почитати, побачити, що є відсрочка". "А що ви так розмовляєте?". Я кажу: "Я ж з вами дуже делікатно розмовляю, і добрий день, і пожалуйста, і ось всі документи", — розповів він про свю перевірку.

Депутат розповів, що після його зауваження про межі компетенції. Представник ТЦК у відповідь сказав, що "він дуже розумний". Відтак, Сергій Хлань вважає, що такий формат комунікації є абсолютно неприпустимим.

Реформа мобілізації: що можуть змінити

Нагадаємо, що останніми днями в Україні активно обговорюю реформу ТЦК. Зокрема, військова омбудсменка Ольга Решетилова озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації. Серед іншого передбачається, що люди призиватимуться на два-три роки, а також зміниться роль територіальних центрів комплектування. Ще одна проблема — застарілі норми перебування бійців на передовій, які сьогодні проводять у бліндажах інколи 100-300-400 діб.

Натомість нардеп Ірина Фріз повідомила, що через зловживання систему бронювання працівників в Україні можуть переглянути. Але наразі офіційних рішень поки немає.

Також Рада обговорює підняття зарплат українським військовим. У Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників.