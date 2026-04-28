"Проверяют все авто": депутат заявил, что военные ТЦК перекрывают трассу Одесса-Киев

Международную трассу Одесса-Киев перекрывают представители ТЦК, чтобы проверить все автомобили, движущиеся по ней.

О такой проверке рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, которого тоже остановили и попросили показать документы, в эфире День.LIVE.

По его словам, во время таких рейдов бывают случаи превышения полномочий, потому что в ТЦК "работает много разных людей".

"Покажите, пожалуйста, вашу отсрочку. Показал отсрочку. Отсрочка есть, документ есть, расширенный документ есть. "А на каком основании?". Я говорю: "Ну слушайте, это же не ваше дело, на каком основании у меня отсрочка. У вас есть документ, вы можете его почитать, увидеть, что есть отсрочка". "А что вы так разговариваете?". Я говорю: "Я же с вами очень деликатно разговариваю, и добрый день, и пожалуйста, и вот все документы", — рассказал он о своей проверке.

Депутат рассказал, что после его замечания о границах компетенции. Представитель ТЦК в ответ сказал, что "он очень умный". Следовательно, Сергей Хлань считает, что такой формат коммуникации является абсолютно недопустимым.

Реформа мобилизации: что могут изменить

Напомним, что в последние дни в Украине активно обсуждаю реформу ТЦК. В частности, военный омбудсмен Ольга Решетилова озвучила предложения по реформе мобилизации. Среди прочего предполагается, что люди будут призываться на два-три года, а также изменится роль территориальных центров комплектования. Еще одна проблема — устаревшие нормы пребывания бойцов на передовой, которые сегодня проводят в блиндажах иногда 100-300-400 суток.

Зато нардеп Ирина Фриз сообщила, что из-за злоупотреблений систему бронирования работников в Украине могут пересмотреть. Но пока официальных решений пока нет.

Также Рада обсуждает поднятие зарплат украинским военным. В Раде обсуждают инициативу по увеличению выплат для пехотинцев, штурмовых подразделений и десантников.