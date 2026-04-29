"Африканский корпус" бежит из Мали с обвинением в измене: что случилось с наемниками РФ

Наемники "Африканского корпуса" Министерства обороны Российской Федерации отступили под давлением повстанцев Мали, вооруженных дронами, но обутых в условные "резиновые тапочки". Тем временем номинальные руководители Мали встретились с российскими силовиками. Ранее в сети появились кадры налета дронов на базу корпуса и данные о погибших наемниках, которые воевали в Украине и Сирии. Что происходит в центральноафриканской стране, в которой развернулись военные ВС РФ?

25 апреля в Telegram-канале "Африканского корпуса" появилось сообщение о боях возле города Кидаль и о том, что россияне якобы остановили "государственный переворот". Указывается, что "нападающие" имели при себе западные ПЗРК, в том числе "Стингеры" и "Мистрали", а рядом с ними воевали якобы "евроопейские и украинские наемники". Впоследствии выяснилось, что погиб министр обороны Мали Садио Камара. При этом россияне возмущались, что МИД РФ полностью игнорирует "переворот" в стране и не обращает внимания на удары FPV и другого оружия по российским лагерям. Фокус собрал информацию о событиях в Мали и о действиях россиян в африканской стране за 10 тыс. км от Украины.

Согласно данным росСМИ "Агентство. Новости", после выхода "Африканского корпуса" из города Кидаль появились комментарии Z-блогеров и чиновников из Мали, которые заявили о дальнейшем выступлении наемников. При этом отмечается, что якобы россиян обвиняют в измене. Причина обвинений — из-за потери Кидаля начала "выспаться" линия обороны и правительственные войска отступают все дальше на юг. Кроме того, один из местных чиновников рассказал французскому медиа RFI, что "Африканский корпус" тремя днями ранее предупреждали о наступлении повстанцев 25 апреля, но это проигнорировали. В то же время, в заметке за 28 апреля "Африканский корпус" отметил, что россиян прислали в Мали исключительно для обучения местных военных, и отмечается, что они присоединились к боевым действиям исключительно из-за "недобрых намерений" повстанцев.

На карте французского OSINTера Клемана Молина (Clement Molin) видим, что военный режим и российские наемники контролируют несколько населенных пунктов на юге Мали (красная зона), а на севере ситуация настолько плохая, что приходится выходить под прицелами автоматов и в сопровождении стрельбы. Выяснилось, что несколько групп повстанцев почти окружили столицу Бамако. Среди группировок, которые воюют с россиянами и властями, — боевики "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", "Исламского государства" и другие. По оценке аналитика, местные власти контролируют два крупных города в центре — Гао и Тимбукту.

РФ и Африка — карта ситуации в Мали, 29 апреля, Clement Molin Фото: Clement Molin / X

РФ и Африка — детали "спецоперации" в Мали

27 апреля медиа The Gaurdian и другие сообщили о событиях в городке Кидаль в Мали. Выяснилось, что населенный пункт удерживали столичные правительственные войска вместе с "Африканским корпусом" Минобороны РФ. Наконец в конце апреля ситуация для россиян и их сообщников ухудшилась и им пришлось сложить оружие. В сети появились видео, которые показывали это событие: из Кидаля выходил "Африканский корпус", выезжая на минимальной скорости на военных машинах. Вокруг — повстанцы, которые махали автоматами, бегая вдоль песчаной трассы в гражданской одежде и в обычной обуви.

Мали и РФ после "переворота"

Утром 29 апреля "Агентство. Новости" сообщило, что в Мали состоялся официальный прием с участием "лидеров хунты". Люди в военной форме не встретились с представителями Минобороны РФ, или МИД РФ, или президентской администрацией в Кремле. Зато есть публичные фото рядом с представителями российских спецслужб — ГРУ и ФСБ. Тема встречи — "текущее состояние безопасности и перспективы укрепления партнерства между двумя странами": отмечается, что "Москва поддерживает Бамако".

РФ и Африка — фото представителей малийской хунты и агентов ГРУ, 29 апреля Фото: Агентство. Новости

Отметим, летом 2025 года РФ провела ротацию подразделений, которые удерживала в Мали. Медиа установили, что из этой страны вывели наемников ЧВК "Вагнер", а их позиции полностью перешли боевикам "Африканского корпуса" Минобороны РФ. Тогда же в сети показали кадры очередного разгрома россиян: повстанцы Мали напали на конвой и обезвредили несколько десятков солдат.

Напоминаем, Фокус писал о других стычках"Африканского корпуса" в Мали: например, в апреле стая FPV разгромила российский лагерь посреди пустыни.