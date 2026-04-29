"Африканський корпус" тікає з Малі зі звинуваченням у зраді: що сталось з найманцями РФ

Найманці "Африканського корпусу" Міністерства оборони Російської Федерації відступили під тиском повстанців Малі, озброєних дронами, але взутих в умовні "гумові капці". Тим часом номінальні очільники Малі зустрілись з російськими силовиками. Раніше у мережі з'явились кадри нальоту дронів на базу корпусу й дані про загиблих найманців, які воювали в Україні та Сирії. Що відбувається у центральноафриканській країні, у якій розгорнулись військові ЗС РФ?

25 квітня у Telegram-каналі "Африканського корпусу" з'явилось повідомлення про бої біля міста Кідаль і про те, що росіяни начебто зупинили "державний переворот". Вказується, що "нападники" мали при собі західні ПЗРК, у тому числі "Стінгери" та "Містралі", а поруч з ними воювали начебто "євроопейські та українські найманці". Згодом з'ясувалось, що загинув міністр оборони Малі Садіо Камара. При цьому росіяни обурювались, що МЗС РФ повністю ігнорує "переворот" у країні та не звертає уваги на удари FPV й іншої зброї по російських таборах. Фокус зібрав інформацію про події в Малі та про дії росіян у африканській країні за 10 тис. км від України.

Згідно з даними росЗМІ "Агентство. Новости", після виходу "Африканського корпусу" з міста Кідаль з'явились коментарі Z-блогерів та чирновників з Малі, які заявили про подальший виступ найманців. При цьому зауважується, що начебто росіян звинувачують у зраді. Причина звинувачень — через втрату Кідаля почала "виспатись" лінія оборони і урядові війська відступають все далі на південь. Крім того, один з місцевих чиновників розповів французькому медіа RFI, що "Африканський корпус" трьома днями раніше попереджали про наступ повстанців 25 квітня, але це проігнорвали. Водночас, у дописі за 28 квітня "Африканський корпус" наголосив, що росіян прислали у Малі виключно для навчання місцевих військових, і наголошується, що вони долучились до бойових дій виключно через "недобрі наміри" місцевих повстанців.

На карті французького OSINTера Клемана Моліна (Clement Molin) бачимо, що місцевий військовий режим та російські найманці контролюють кілька населених пунктів на півдні Малі (червона зона), а на півночі ситуація настільки погана, щоб доводиться виходити під прицілами автоматів та у супроводі стрілянини. З'ясувалось, що кілька груп повстанців майже оточили столицю Бамако. Серед угрупувань, які воюють з росіянами та владою, — бойовики "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", "Ісламської держави" та інші. За оцінкою аналітика, місцева влада контролює два великі міста в центрі — Гао та Тімбукту.

РФ та Африка — карта ситуації у Малі, 29 квітня, Clement Molin Фото: Clement Molin / X

РФ та Африка — деталі "спецоперації" у Малі

27 квітня медіа The Gaurdian та інші повідомили про події у містечку Кідаль у Малі. З'ясувалось, що населений пункт утримували столичні урядові війська разом з "Африканським корпусом" Міноборони РФ. Врешті наприкінці квітня ситуація для росіян та їхніх спільників погіршилась і їм довелось скласти зброю. У мережі з'явились відео, які показували цю подію: з Кідаля виходив "Африканський корпус", виїжджаючи на мінімальній швидкості на військових машинах. Навколо — повстанці, які махали автоматами, бігаючи вздовж піщаної траси у цивільному одязі та у звичайному взутті.

Малі та РФ після "перевороту"

Зранку 29 квітня "Агентство. Новости" повідомило, що у Малі відбувся офіційний захід за участю "лідерів хунти". Люди у військовій формі не зустрілись з представниками Міноборони РФ, чи МЗС РФ, чи президентською адміністрацією у Кремлі. Натомість, є публічні фото поруч з представниками російських спецслужб — ГРУ та ФСБ. Тема зустрічі — "поточний стан безпеки та перспективи зміцнення партнерства між двома країнами": наголошується, що "Москва підтримує Бамако".

РФ та Африка — фото представників малійської хунти та агентів ГРУ, 29 квітня Фото: Агентство. Новости

Зазначимо, влітку 2025 року РФ провела ротацію підрозділів, які утримувала у Малі. Медіа встановили, що з цієї країни вивели найманців ПВК "Вагнер", а їхні позиції повністю перейшли бойовикам "Африканського корпусу" Міноборони РФ. Тоді ж у мережі показали кадри чергового розгрому росіян: повстанці Малі напали на конвой та знешкодили кілька десятків солдатів.

