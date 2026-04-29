Бойцы СБС могли ударить по вертолетам ВС РФ: первые данные о воздушной атаке (скриншот)

Вооруженные силы Российской Федерации могли потерять боевой вертолет на линии фронта, говорится в лаконичном сообщении Сил беспилотных систем. Пресс-служба подразделения опубликовала сообщение из шести слов, в котором говорилось об удачной отработке. Что известно о последних ударах СБС, которые нанесли ущерб российским войскам?

Информация об удачных отработках дронов СБС появилась в аккаунте X подразделения около 14:40 29 апреля. Бойцы написали, что сегодня удачный день и разместили четыре отметки-"ребусы". Среди отметок — вертолет, который может означать новую пораженную цель ВС РФ.

В ребусе СБС видим, что первая отметка обозначает "огонь", вторая — вертолет, третья — "крест", четвертая — знак победы или число "два". Вероятно, таким образом пытаются сообщить о сбитии одного или двух российских вертолетов.

В ответ на запросы комментаторов аккаунт СБС опубликовал компьютерную графику с двумя вертолетами, которые перевернулись пропеллерами вниз.

Следующее сообщение — размытое изображение кучи предметов неизвестного происхождения. Замечается, изображение — все то, что максимум позволил показать командир.

Командующий СБС Роберт Бровди в 14:03 отчитался о текущих поражениях операторов беспилотников. Указывается, что 27-28 апреля попали по 47 целям, среди них — установки ПВО (ЗРК, РЛС и т.д.), базы и склады подразделений. Также упоминаются удары по "чувствительным" целям, о которых появится отдельное сообщение несколько позже: речь идет о вертолетах или о других объектах ВС РФ, не уточняется.

Сбитие вертолетов РФ — детали

Отметим, Фокус писал о случаях сбития вертолетов РФ с помощью украинских дронов. Один из первых случаев произошел летом 2024 года во время спецоперации Украины в Курской области.

Другой случай произошел у линии фронта в Донецкой области. В сети появилась серия видео, на которых с разных ракурсов показывала воздушную атаку. Одна из записей — кадры, снятые камерой FPV за мгновение до попадания по Ка-52. Другие — падение вертолета посреди поля. Также публиковали видео с экипажем, который сначала спасся и прятался в углублении, но потом туда же прилетели другие ударные БпЛА СБС.

Новость дополняется...