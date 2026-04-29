Бійці СБС могли вдарити по вертольотах ЗС РФ: перші дані про повітряну атаку (скриншот)

Збройні сили Російської Федерації могли втратити бойовий вертоліт на лінії фронту, ідеться у лаконічному повідомлення Сил безпілотних систем. Пресслужба підрозділу опублікувала допис з шести слів, у якому говорилось про вдале відпрацювання. Що відомо про останні удари СБС, які завдали шкоди російським військам?

Інформація про вдалі відпрацювання дронів СБС з'явилась в акаунті X підрозділу близько 14:40 29 квітня. Бійці написали, що сьогодні вдалий день та розмістили чотири позначки-"ребуси". Серед позначок — вертоліт, який може означати нову уражені ціль ЗС РФ.

У ребусі СБС бачимо, що перша позначка позначає "вогонь", друга — вертоліт, третя — "хрест", четверта — знак перемоги або число "два". Ймовірно, таким чином намагаються повідомити про збиття одного чи двох російських вертольотів.

Збиття вертольотів РФ — допис СБС про збиття військової техніки, 29 квітня Фото: Скриншот

У відповідь на запити коментаторів акаунт СБС опублікував комп'ютерну графіку з двома вертольотами, які перекинулись пропелерами донизу.

Збиття вертольотів РФ — допис про можливу ціль СБС, 29 квітня Фото: Скриншот

Наступний допис — розмите зображення купи предметів невідомого походження. Зауважується, зображення — все те, ьщо максимум дозволив показати командир.

Збиття вертольотів РФ — допис про ціль, уражену СБС, 29 квітня Фото: Скриншот

Командувач СБС Роберт Бровді о 14:03 відзвітував про поточні ураження операторів безпілотників. Вказується, що 27-28 квітня влучили по 47 цілях, серед них — установки ППО (ЗРК, РЛС тощо), бази та склади підрозділів. Також згадуються удари по "чутливих" цілях, про які з'явиться окремий допис дещо пізніше: чи ідеться про вертольоти чи про інші об'єкти ЗС РФ, не уточнюється. Тим часом в акаунті X з'явилась підбірка кадрів з двома десятками ударів по малих транспортних засобах, які використовують росіяни для руху до поля бою (УАЗи, мотоцикли тощо): вертольотів не помітно.

Збиття вертольотів РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про випадки збиття вертольотів РФ за допомогою українських дронів. Один з перших випадків стався влітку 2024 року піл час спецоперації України в Курській області.

Інший випадок стався біля лінії фронту у Донецькій області. У мережі з'явилась серія відео, на яких з різних ракурсів показувала повітряну атаку. Один з записів — кадри, зяті камерою FPV за мить до влучання по Ка-52. Інші — падіння вертольота посеред поля. Також публікували відео з екіпажем, який спершу врятувався та ховався у заглибині, але потім туди ж прилетіли інші ударні БпЛА СБС.

