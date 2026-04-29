Имеет "сумеречное зрение": украинцы создали новую камеру "Светлич-662" для дронов и роботов (фото)

Украинская компания Odd Systems представила новую дневную тактическую камеру "Светлич-662", которая обеспечивает качественное изображение даже при слабом освещении. Разработка предназначена для использования в беспилотных летательных аппаратах, наземных роботизированных системах и стационарных пунктах наблюдения.

Камера "Светлич-662" была создана на базе сенсора нового поколения и имеет минимальную задержку сигнала. Она является полноцветной и поддерживает разрешение 1920×1080, сообщили в "Оборонке".

В компании отмечают, что камера имеет эффект "сумеречного зрения". Это означает, что сенсор способен формировать Full HD-изображение даже при минимальном освещении. Она подключается через интерфейс MIPI CSI-2, что позволяет напрямую интегрировать ее с одноплатными компьютерами и уменьшить задержку при обработке изображения. Устройство можно применять в решениях с компьютерным зрением.

Интерфейс MIPI CSI-2 помогает уменьшить задержку и избежать размытия движения при работе алгоритмов распознавания объектов. "Светлич-662" совместима с микрокомпьютерами, в том числе Raspberry Pi, и работает с готовыми драйверами, что обеспечивает стабильность.

Відео дня

Пользователи могут адаптировать камеру под разные задачи: менять линзы с разным углом обзора, тип корпуса и варианты подключения. Передача сигнала осуществляется через коаксиальный шлейф, что снижает уровень помех. При этом корпус устройства усилен для использования в полевых условиях. Компания также предлагает инженерную поддержку для интеграции камеры в различные системы.

"...это массовая цифровая камера для фронта, адаптированная под требования военных, готовая к серийному производству и применению. Наша ключевая задача — создавать оптические системы, помогающие военным эффективно выполнять разнообразные миссии, в том числе по перехвату воздушных целей", — заявил СЕО компании Роман Медведев.

В компании Odd Systems отмечают, что название камеры "Світлич" выбрали в честь Ивана Светличного — одного из ведущих деятелей и идеологов украинского национально-демократического движения 1960-70-х годов, а также литературного критика, поэта и переводчика.

Odd Systems вместе со связанной компанией The Fourth Law входят в состав вертикально интегрированной группы, которая занимается разработкой решений в сфере искусственного интеллекта и оптических систем, включая тепловизионные и дневные камеры. Обе компании основаны в Киеве в 2023 году Ярославом Ажнюком и работают на рынках Украины, Европейского Союза и США.

