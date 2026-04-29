Має "сутінковий зір": українці створили нову камеру "Світлич-662" для дронів і роботів (фото)

Українська компанія Odd Systems представила нову денну тактичну камеру "Світлич-662", яка забезпечує якісне зображення навіть за слабкого освітлення. Розробка призначена для використання в безпілотних літальних апаратах, наземних роботизованих системах і стаціонарних пунктах спостереження.

Камера "Світлич-662" була створена на базі сенсора нового покоління та має мінімальну затримку сигналу. Вона є повнокольоровою та підтримує роздільну здатність 1920×1080, повідомили в "Оборонці".

У компанії зазначають, що камера має ефект "сутінкового зору". Це означає, що сенсор здатен формувати Full HD-зображення навіть при мінімальному освітленні. Вона підключається через інтерфейс MIPI CSI-2, що дозволяє напряму інтегрувати її з одноплатними комп’ютерами та зменшити затримку при обробці зображення. Пристрій можна застосовувати у рішеннях із комп’ютерним зором.

Інтерфейс MIPI CSI-2 допомагає зменшити затримку та уникнути розмиття руху під час роботи алгоритмів розпізнавання об’єктів. "Світлич-662" сумісна з мікрокомп’ютерами, зокрема Raspberry Pi, і працює з готовими драйверами, що забезпечує стабільність.

Odd Systems презентувала нову розробку

Користувачі можуть адаптувати камеру під різні задачі: змінювати лінзи з різним кутом огляду, тип корпусу та варіанти підключення. Передача сигналу здійснюється через коаксіальний шлейф, що знижує рівень перешкод. При цьому корпус пристрою посилено для використання у польових умовах. Компанія також пропонує інженерну підтримку для інтеграції камери у різні системи.

"… це масова цифрова камера для фронту, адаптована під вимоги військових, готова до серійного виробництва та застосування. Наше ключове завдання – створювати оптичні системи, що допомагають військовим ефективно виконувати різноманітні місії, в тому числі з перехоплення повітряних цілей", — заявив СЕО компанії Роман Медведєв.

У компанії Odd Systems зазначають, що назву камери "Світлич" обрали на честь Івана Світличного — одного з провідних діячів і ідеологів українського національно-демократичного руху 1960–70-х років, а також літературного критика, поета й перекладача.

Odd Systems разом із пов’язаною компанією The Fourth Law входять до складу вертикально інтегрованої групи, яка займається розробкою рішень у сфері штучного інтелекту та оптичних систем, включно з тепловізійними і денними камерами. Обидві компанії засновані у Києві у 2023 році Ярославом Ажнюком і працюють на ринках України, Європейського Союзу та США.

