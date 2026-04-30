США хотят развернуть новейшие гиперзвуковые ракеты Dark Eagle против Ирана, — Bloomberg

Центральное командование США (CENTCOM) обратилось с запросом на переброску армейской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток. Это даст возможность в случае необходимости применить ее против иранских пусковых установок баллистических ракет в глубине страны.

CENTCOM запросило разрешение на отправку давно запланированной гиперзвуковой ракеты Dark Eagle армии на Ближний Восток для возможного использования против Ирана, стремясь создать систему большей дальности для поражения пусковых установок баллистических ракет глубоко внутри страны, сообщает Bloomberg 30 апреля.

Если он будет одобрен, это будет первый случай, когда США развернут свою гиперзвуковую ракету, которая значительно отстает от графика и не была объявлена полностью рабочей. Россия и Китай уже развернули собственные версии ракеты такого типа.

В запросе на использование ракет этот шаг обосновывается тем, что Иран переместил свои пусковые установки вне зоны действия высокоточных ударных ракет — оружия, которое может поражать цели на расстоянии более 483 км. Решение по запросу еще не принято.

Відео дня

Прекращение огня между США и Ираном действует с 9 апреля, но запрос свидетельствует о том, что США готовятся к новым ударам, если президент Дональд Трамп решит их продолжить. Обе стороны использовали это время для перевооружения и планирования. Если это решение будет одобрено, оно также станет сигналом для стратегических противников России и Китая о том, что США наконец способны сравниться с теми возможностями, которыми РФ и КНР давно овладели.

Что известно о ракетах Dark Eagle (LRHW)

Dark Eagle, или LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon "Dark Eagle"), гиперзвуковое оружие большой дальности, имеет дальность полета более 2777 км, хотя его точные возможности засекречены. Dark Eagle разработан для поражения цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и может маневрировать, чтобы избежать перехвата.

Оружие было разработано для борьбы с китайскими или российскими передовыми системами противовоздушной обороны. Каждая ракета Lockheed Martin Corp. стоит около 15 миллионов долларов, а самих ракет не более восьми. Правительственное управление подотчетности США заявило, что каждая батарея будет стоить около 2,7 миллиарда долларов. На данный момент в рамках конфликта было выпущено около 1100 крылатых ракет JASSM-ER, также разработанных для борьбы с почти равным противником.

США заявили, что имеют местное превосходство в воздухе, а это означает, что в некоторых частях Ирана их самолеты могут действовать, не сталкиваясь со значительной угрозой. Однако десятки самолетов MQ-9, а также несколько истребителей с пилотами, были сбиты, что свидетельствует о том, что другие части воздушного пространства Ирана остаются опасными.

Напомним, что американские разведслужбы анализируют возможную реакцию Ирана на сценарий, при котором президент США Дональд Трамп может объявить о "победе" в войне и сокращении военного присутствия. В Вашингтоне предполагают, что Тегеран может воспринять такой шаг как собственный успех.

Ранее мы также информировали, что война США против Ирана уже стоила около 25 млрд долларов, и большая часть этих расходов ушла на боеприпасы. По данным Пентагона, конфликт сопровождался переброской десятков тысяч военных и трех авианосцев в регион.