США хочуть розгорнути новітні гіперзвукові ракети Dark Eagle проти Ірану, — Bloomberg

Центральне командування США (CENTCOM) звернулося із запитом на перекидання армійської гіперзвукової ракети Dark Eagle на Близький Схід. Це дасть можливість у разі потреби застосувати її проти іранських пускових установок балістичних ракет у глибині країни.

CENTCOM запросило дозвіл на відправку давно запланованої гіперзвукової ракети Dark Eagle армії на Близький Схід для можливого використання проти Ірану, прагнучи створити систему більшої дальності для ураження пускових установок балістичних ракет глибоко всередині країни, повідомляє Bloomberg 30 квітня.

Якщо його буде схвалено, це буде перший випадок, коли США розгорнуть свою гіперзвукову ракету, яка значно відстає від графіка і не була оголошена повністю робочою. Росія та Китай вже розгорнули власні версії ракети такого типу.

У запиті на використання ракет цей крок обґрунтовується тим, що Іран перемістив свої пускові установки поза зону дії високоточних ударних ракет — зброї, яка може вражати цілі на відстані понад 483 км. Рішення щодо запиту ще не прийнято.

Припинення вогню між США та Іраном діє з 9 квітня, але запит свідчить про те, що США готуються до нових ударів, якщо президент Дональд Трамп вирішить їх продовжити. Обидві сторони використали цей час для переозброєння та планування. Якщо це рішення буде схвалено, воно також стане сигналом для стратегічних супротивників Росії та Китаю про те, що США нарешті здатні зрівнятися з тими можливостями, які РФ та КНР давно опанували.

Що відомо про ракети Dark Eagle (LRHW)

Dark Eagle, або LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon "Dark Eagle"), гіперзвукова зброя великої дальності, має дальність польоту понад 2777 км, хоча її точні можливості засекречені. Dark Eagle розроблений для ураження цілі зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, і може маневрувати, щоб уникнути перехоплення.

Зброя була розроблена для боротьби з китайськими або російськими передовими системами протиповітряної оборони. Кожна ракета Lockheed Martin Corp. коштує близько 15 мільйонів доларів, а самих ракет не більше восьми. Урядове управління підзвітності США заявило, що кожна батарея коштуватиме близько 2,7 мільярда доларів. Наразі в рамках конфлікту було випущено близько 1100 крилатих ракет JASSM-ER, також розроблених для боротьби з майже рівним противником.

США заявили, що мають місцеву перевагу в повітрі, а це означає, що в деяких частинах Ірану їхні літаки можуть діяти, не стикаючись із значною загрозою. Однак десятки літаків MQ-9, а також кілька винищувачів з пілотами, були збиті, що свідчить про те, що інші частини повітряного простору Ірану залишаються небезпечними.

Нагадаємо, що американські розвідслужби аналізують можливу реакцію Ірану на сценарій, за якого президент США Дональд Трамп може оголосити про "перемогу" у війні та скорочення військової присутності. У Вашингтоні припускають, що Тегеран може сприйняти такий крок як власний успіх.

Раніше ми також інформували, що війна США проти Ірану вже коштувала близько 25 млрд доларів, і більша частина цих витрат пішла на боєприпаси. За даними Пентагону, конфлікт супроводжувався перекиданням десятків тисяч військових і трьох авіаносців у регіон.