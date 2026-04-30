Пять причин, по которым НАТО не готово воевать с Россией: что демонстрирует война в Иране, — Politico

Война на Ближнем Востоке продемонстрировала, что НАТО сталкивается с рядом системных проблем, которые могут критически повлиять на способность Альянса вести затяжную войну высокой интенсивности. Речь идет, в частности, о недостатке боеприпасов, ограниченных возможностях флота, трудностях с воздушным превосходством и отсутствии согласованных решений между союзниками.

НАТО оставалось в стороне от американо-израильской войны в Иране, но конфликт, тем не менее, выявил "трещины" в обороне Альянса, которые могут привести к его поражению в случае нападения России, сообщает Politico.

Европейские военные чиновники предупредили, что Москва может быть в состоянии напасть на члена Альянса до 2029 года, подчеркивая настоятельную необходимость боевой готовности и политического единства в НАТО. POLITICO пообщалось с десятком дипломатов, действующих и бывших должностных лиц НАТО, а также экспертов по вопросам обороны, чтобы собрать пять пробелов в альянсе, выявленных войной на Ближнем Востоке.

Відео дня

1. Заканчиваются боеприпасы

Война в Иране резко обострила проблему дефицита боеприпасов в НАТО. США сожгли около половины своих общих запасов критически важных ракет ПВО Patriot, тогда как французские чиновники предупреждали, что запасы их ракет Aster и Mica исчерпываются уже в первые две недели войны. Поскольку Москва ежемесячно производит от 6000 до 7000 беспилотников одностороннего применения, союзники по НАТО останутся без высококачественных ракет ПВО в течение недель, заявил Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института вооруженных сил Великобритании.

Это создает насущную потребность в более доступных перехватчиках класса "воздух-воздух", добавил он, утверждая, что НАТО должно сосредоточиться на более дешевых альтернативах Patriot, таких как лазерно-наводящая ракета AGR-20, и создавать пассивную оборону, такую как закаленные бетонные укрытия для самолетов. Дефицит боеприпасов в альянсе теперь будет важным вопросом на июльском саммите лидеров НАТО.

2. Отсутствие воздушного превосходства

Способность Ирана продолжать наносить удары по соседним государствам Персидского залива, осуществляя более 5000 ракетных атак и атак беспилотниками, несмотря на воздушную кампанию США. В ответ НАТО должно переосмыслить свое доминирование в воздухе и искать креативные решения для сдерживания России, такие как ускоренные инвестиции в высокоточное ударное оружие дальнего радиуса действия, способное поражать российское производство беспилотников и военные объекты глубоко внутри страны.

3. Недостаточно мощные военно-морские силы

Ограниченное развертывание Европы для помощи союзникам из стран Персидского залива также проиллюстрировало впечатляюще недостаточное инвестирование в военно-морские силы НАТО. В любом конфликте с Москвой военно-морские силы будут играть важную роль в "охоте" на подводные лодки вблизи Кольского полуострова на севере России и нейтрализации судов, оснащенных крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Калибр", заявил Сидхарт Каушал, эксперт по морской безопасности RUSI. Он также сказал, что НАТО должно улучшить совместные объекты технического обслуживания судов, а также решить проблему нехватки персонала и инвестировать в суда, которые можно адаптировать к различным миссиям.

4. Длительный раздор

Война также углубила пропасть внутри НАТО — Европа игнорирует требования президента США Дональда Трампа о военной поддержке, что побуждает Вашингтон разработать варианты ответных действий. В ответ европейские столицы должны четко увязать свою поддержку восстановления Ормузского пролива с обязательствами Вашингтона перед НАТО.

5. Украина имеет значение

В течение нескольких дней после начала войны в Иране Украина направила своих экспертов по беспилотникам, которые имеют большой опыт по использованию отечественных перехватчиков для сбивания иранских беспилотников типа "Шахед", используемых Россией. НАТО быстро расширило свои институциональные связи с Украиной, начиная от совместного учебно-исследовательского центра в Польше до недавно созданной промышленной программы для приобретения инновационных технологий, которая получила название UNITE-Brave NATO. Альянс теперь должен работать над созданием "пояса" средств борьбы с беспилотниками ближе к границе России как первой линии обороны, считает Джастин Бронк.

