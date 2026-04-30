П'ять причин, з яких НАТО не готове воювати з Росією: що демонструє війна в Ірані, — Politico

Війна на Близькому Сході продемонструвала, що НАТО стикається з низкою системних проблем, які можуть критично вплинути на здатність Альянсу вести затяжну війну високої інтенсивності. Йдеться, зокрема, про нестачу боєприпасів, обмежені можливості флоту, труднощі з повітряною перевагою та відсутність узгоджених рішень між союзниками.

НАТО залишалося осторонь від американо-ізраїльської війни в Ірані, але конфлікт, тим не менш, виявив "тріщини" в обороні Альянсу, які можуть призвести до його поразки у разі нападу Росії, повідомляє Politico.

Європейські військові чиновники попередили, що Москва може бути в змозі напасти на члена Альянсу до 2029 року, наголошуючи на нагальній необхідності бойової готовності та політичної єдності в НАТО. POLITICO поспілкувалося з десятком дипломатів, чинних та колишніх посадовців НАТО, а також експертів з питань оборони, щоб зібрати п'ять прогалин в альянсі, виявлених війною на Близькому Сході.

1. Закінчуються боєприпаси

Війна в Ірані різко загострила проблему дефіциту боєприпасів у НАТО. США спалили близько половини своїх загальних запасів критично важливих ракет ППО Patriot, тоді як французькі чиновники попереджали, що запаси їхніх ракет Aster та Mica вичерпуються вже в перші два тижні війни. Оскільки Москва щомісяця виробляє від 6000 до 7000 безпілотників одностороннього застосування, союзники по НАТО залишаться без високоякісних ракет ППО протягом тижнів, заявив Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту збройних сил Великої Британії.

Це створює нагальну потребу в більш доступних перехоплювачах класу "повітря-повітря", додав він, стверджуючи, що НАТО має зосередитися на дешевших альтернативах Patriot, таких як лазерно-навідна ракета AGR-20, та створювати пасивну оборону, таку як загартовані бетонні укриття для літаків. Дефіцит боєприпасів в альянсі тепер буде важливим питанням на липневому саміті лідерів НАТО.

2. Відсутність повітряної переваги

Здатність Ірану продовжувати завдавати ударів по сусідніх державах Перської затоки, здійснюючи понад 5000 ракетних атак і атак безпілотниками, незважаючи на повітряну кампанію США. У відповідь НАТО має переосмислити своє домінування в повітрі та шукати креативні рішення для стримування Росії, такі як прискорені інвестиції в високоточну ударну зброю далекого радіуса дії, здатну вражати російське виробництво безпілотників та військові об'єкти глибоко всередині країни.

3. Недостатньо потужні військово-морські сили

Обмежене розгортання Європи для допомоги союзникам з країн Перської затоки також проілюструвало вражаюче недостатнє інвестування у військово-морські сили НАТО. У будь-якому конфлікті з Москвою військово-морські сили будуть відігравати важливу роль у "полюванні" на підводні човни поблизу Кольського півострова на півночі Росії та нейтралізації суден, оснащених крилатими ракетами далекого радіуса дії "Калібр", заявив Сідхарт Каушал, експерт з морської безпеки RUSI. Він також сказав, що НАТО має покращити спільні об'єкти технічного обслуговування суден, а також вирішити проблему нестачі персоналу та інвестувати в судна, які можна адаптувати до різних місій.

4. Тривалий розбрат

Війна також поглибила прірву всередині НАТО — Європа ігнорує вимоги президента США Дональда Трампа про військову підтримку, що спонукає Вашингтон розробити варіанти дій у відповідь. У відповідь європейські столиці повинні чітко пов’язати свою підтримку відновлення Ормузької протоки з зобов’язаннями Вашингтона перед НАТО.

5. Україна має значення

Протягом кількох днів після початку війни в Ірані Україна направила своїх експертів з безпілотників, які мають великий досвід з використання вітчизняних перехоплювачів для збивання іранських безпілотників типу "Шахед", що використовуються Росією. НАТО швидко розширило свої інституційні зв'язки з Україною, починаючи від спільного навчально-дослідницького центру в Польщі до нещодавно створеної промислової програми для придбання інноваційних технологій, яка отримала назву UNITE-Brave NATO. Альянс тепер має працювати над створенням "поясу" засобів боротьби з безпілотниками ближче до кордону Росії як першої лінії оборони, вважає Джастін Бронк.

