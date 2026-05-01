Война в Украине — как уничтожение врага становится рутиной: история бойца ВСУ

Военный 1-го отдельного штурмового полка с позывным "Айтишник" объяснил, как меняются эмоции во время боевой работы с дронами: первый успешный сброс воспринимается как спасение собратьев, но со временем такие задачи становятся рутиной.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По словам бойца, во время первого поражения врага он почувствовал смесь страха, осознания и радости от того, что остановил пехотинца, который мог убить украинских военных.

В то же время с опытом эти ощущения исчезают.

"Со временем эти эмоции исчезли — это стало рутиной", — отметил "Айтишник".

Он пояснил, что работа с беспилотниками дает специфический опыт: контакт с врагом происходит через камеру, что сначала создает определенную отстраненность. Во время первых наблюдений эмоций почти не было — это было лишь сопровождение цели для поражения другими дронами.

Відео дня

В подразделении также действует система фиксации результатов: за уничтоженные цели начисляют баллы, которые нужно подтверждать видео. После проверки их можно использовать для закупки необходимого оборудования.

Ежедневная боевая работа, по словам военного, постепенно стирает грань между эмоциональным переживанием и обычной задачей, превращая даже такие моменты в часть повседневной службы.

Ранее 12-летний парень с Черниговщины обезвредил российский FPV-дрон, который летел в сторону его младших братьев и сестры. Он перерезал оптоволокно, после чего дрон потерял управление и упал неподалеку.

Недавно украинская компания Odd Systems представила дневную тактическую камеру "Светлич-662" для дронов и роботизированных систем. Она обеспечивает Full HD-изображение даже при слабом освещении, имеет минимальную задержку сигнала и адаптирована для работы в полевых условиях.