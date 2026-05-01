Війна в Україні — як знищення ворога стає рутиною: історія бійця ЗСУ

Військовий 1-го окремого штурмового полку з позивним "Айтішник" пояснив, як змінюються емоції під час бойової роботи з дронами: перший успішний скид сприймається як порятунок побратимів, але з часом такі завдання стають рутиною.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

За словами бійця, під час першого ураження ворога він відчув суміш страху, усвідомлення та радості від того, що зупинив піхотинця, який міг убити українських військових.

Водночас із досвідом ці відчуття зникають.

“З часом ці емоції зникли — це стало рутиною”, — зазначив “Айтішник”.

Він пояснив, що робота з безпілотниками дає специфічний досвід: контакт із ворогом відбувається через камеру, що спочатку створює певну відстороненість. Під час перших спостережень емоцій майже не було — це було лише супроводження цілі для ураження іншими дронами.

У підрозділі також діє система фіксації результатів: за знищені цілі нараховують бали, які потрібно підтверджувати відео. Після перевірки їх можна використати для закупівлі необхідного обладнання.

Щоденна бойова робота, за словами військового, поступово стирає межу між емоційним переживанням і звичайною задачею, перетворюючи навіть такі моменти на частину повсякденної служби.

