Определяет аномалии и зоны влияния РЭБ: как украинская разработка FSV Platform строит 3D-картину боя

Украино-эстонская оборонная компания Farsight Vision представила системы разведки и планирования боевых действий, которая позволяет военным планировать операции, используя 3D-модели местности. Разработка интегрирована, в частности, с украинским беспилотником-разведчиком "Мара-2".

Компания Farsight Vision представила платформу FSV Platform, которая с помощью искусственного интеллекта обрабатывает фото и видео с дронов, рассказал "Оборонке" представитель компании на мероприятии "Автономия дронов" во Львове.

Аэроразведчики загружают материалы в систему, после чего она формирует ортофотопланы и трехмерные модели местности с привязкой к тактической карте. Это позволяет планировать штурмовые операции, маршруты полета FPV-дронов и передвижения техники. Благодаря такой аналитике командиры получают более полную картину обстановки на поле боя.

"Программа может создавать 3D-модели местности на основе съемки даже с дронов DJI Mavic. В нее заложены дополнительные возможности, например, распознавание целей, определение аномалий, определение зон влияния РЭБ и распространения радиосвязи. Это важно для планирования траекторий полетов дронов, чтобы не потерять связь в низинах или за зданиями", — пояснил координатор работы с военными Farsight Vision Александр Липский.

Отдельно в компании разработали приложение FSV App, которое позволяет строить симуляции маршрутов ударных дронов и моделировать распространение радиосигналов. Это позволяет определять оптимальные места для установки ретрансляторов и планировать движение как беспилотников, так и наземных роботизированных систем.

Еще одним инструментом стал FSV Radio Tool. Он позволяет моделировать распространение радиосигнала и помогает подразделениям противовоздушной обороны выбирать наиболее эффективные позиции для средств радиоэлектронной борьбы. Для построения моделей военные загружают в систему фото и видео с дронов. Обработка данных и создание симуляций занимает от одного до нескольких часов.

В Farsight Vision работают над тем, чтобы сократить это время до нескольких минут. Компания разрабатывает технологию обработки данных в режиме реального времени, что позволит оперативно создавать модели для штурмовых или оборонительных операций.

Кроме того, разработчики работают над инструментом, который позволит быстро определять местоположение вражеских дронов. Это планируется реализовать через анализ перехваченного видео с камер беспилотников противника.

"У военных часто возникает возможность перехватить картинку с вражеского дрона. Сама по себе картинка мало информации военному может предоставить. Но благодаря программе он сможет сразу получить точку, где тот дрон пролетал. Изучить его маршрут и зону интереса. Это позволит предвидеть и лучше анализировать действия противника. Маскировать определенные объекты или противодействовать дронам", — отметил Александр Липский.

Систему уже интегрировали в беспилотники нескольких украинских производителей. Среди партнеров компании — MARA Drone, Buntar, Besomar, Quantum Vector, 2021 Solutions (БПЛА BZIK), "Колдун", "Атлон-Авиа" и другие. В Farsight Vision также создали учебную программу, которая позволяет военным за несколько часов освоить работу с программным обеспечением. Она включает рекомендации по высоте полета, углам съемки и другим параметрам для получения максимально точных моделей.

По данным компании, платформой Farsight Vision уже пользуются более шести тысяч военных. Сама система работает в облачной среде и может использоваться на различных устройствах.

Разработка имеет применение не только в военной сфере. Технологию уже используют в сельском хозяйстве и землеустройстве для создания карт и мониторинга территорий, в том числе за рубежом. Кроме того, ее можно применять для обслуживания энергетических и промышленных объектов, а также в сфере гуманитарного разминирования.

