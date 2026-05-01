Визначає аномалії і зони впливу РЕБ: як українська розробка FSV Platform будує 3D-картину бою

Україно-естонська оборонна компанія Farsight Vision представила системи розвідки та планування бойових дій, яка дає змогу військовим планувати операції, використовуючи 3D-моделі місцевості. Розробка інтегрована, зокрема, з українським безпілотником-розвідником "Мара-2".

Компанія Farsight Vision представила платформу FSV Platform, яка за допомогою штучного інтелекту обробляє фото та відео з дронів, розповів "Оборонці" представник компанії на заході "Автономія дронів" у Львові.

Аеророзвідники завантажують матеріали у систему, після чого вона формує ортофотоплани та тривимірні моделі місцевості з прив’язкою до тактичної карти. Це дозволяє планувати штурмові операції, маршрути польоту FPV-дронів і пересування техніки. Завдяки такій аналітиці командири отримують повнішу картину обстановки на полі бою.

"Програма може створювати 3D-моделі місцевості на основі зйомки навіть з дронів DJI Mavic. В неї закладені додаткові можливості, наприклад, розпізнавання цілей, визначення аномалій, визначення зон впливу РЕБ та поширення радіозв'язку. Це важливо для планування траєкторій польотів дронів, щоб не втратити зв'язок у низинах чи за будівлями", — пояснив координатор роботи з військовими Farsight Vision Олександр Ліпський.

Окремо в компанії розробили застосунок FSV App, який дозволяє будувати симуляції маршрутів ударних дронів і моделювати поширення радіосигналів. Це дає змогу визначати оптимальні місця для встановлення ретрансляторів і планувати рух як безпілотників, так і наземних роботизованих систем.

Ще одним інструментом став FSV Radio Tool. Він дозволяє моделювати поширення радіосигналу та допомагає підрозділам протиповітряної оборони обирати найбільш ефективні позиції для засобів радіоелектронної боротьби. Для побудови моделей військові завантажують у систему фото та відео з дронів. Обробка даних і створення симуляцій займає від однієї до кількох годин.

У Farsight Vision працюють над тим, щоб скоротити цей час до кількох хвилин. Компанія розробляє технологію обробки даних у режимі реального часу, що дозволить оперативно створювати моделі для штурмових або оборонних операцій.

Крім того, розробники працюють над інструментом, який дасть змогу швидко визначати місцеположення ворожих дронів. Це планується реалізувати через аналіз перехопленого відео з камер безпілотників противника.

"У військових часто виникає можливість перехопити картинку з ворожого дрона. Сама по собі картинка мало інформації військовому може надати. Але завдяки програмі він зможе одразу отримати точку, де той дрон пролітав. Вивчити його маршрут і зону інтересу. Це дозволить передбачати і краще аналізувати дії противника. Маскувати певні об'єкти чи протидіяти дронам", — зазначив Олександр Ліпський.

Систему вже інтегрували у безпілотники кількох українських виробників. Серед партнерів компанії — MARA Drone, Buntar, Besomar, Quantum Vector, 2021 Solutions (БПЛА BZIK), "Чаклун", "Атлон-Авіа" та інші. У Farsight Vision також створили навчальну програму, яка дозволяє військовим за кілька годин опанувати роботу з програмним забезпеченням. Вона включає рекомендації щодо висоти польоту, кутів зйомки та інших параметрів для отримання максимально точних моделей.

За даними компанії, платформою Farsight Vision уже користуються понад шість тисяч військових. Сама система працює у хмарному середовищі та може використовуватися на різних пристроях.

Розробка має застосування не лише у військовій сфері. Технологію вже використовують у сільському господарстві та землеустрої для створення карт і моніторингу територій, зокрема за кордоном. Крім того, її можна застосовувати для обслуговування енергетичних і промислових об’єктів, а також у сфері гуманітарного розмінування.

