"Ползучее наступление": Украина заставила РФ изменить тактику, которой та воевала веками, — The Telegraph

ВС РФ почти полностью отказались от тактики так называемых "мясных штурмов", пытаясь истощить украинскую оборону численным преимуществом. Вместо этого россияне все чаще используют малые диверсионно-штурмовые группы по двое-четверо военных, которые пытаются незаметно просочиться сквозь позиции ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 1,3 млн военнослужащих, из которых примерно 325 тысяч — погибшие, пишет The Telegraph.

Журналисты отметили, что развитие технологий существенно изменило поле боя. Беспилотники постоянно патрулируют линию фронта и быстро обнаруживают большие скопления войск, а системы радиоэлектронной борьбы усложняют координацию атак. В материале говорится, что из-за этого традиционные "человеческие волны" стали менее эффективными.

Аналитик программы России и Евразии британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз объяснил, что новая российская тактика является реакцией на так называемое "прозрачное поле боя", где любые перемещения быстро замечаются с помощью современных технологий.

"Вместо больших групп российских солдат, которые движутся вперед по открытой местности как "губки для пуль", нынешняя тактика предусматривает медленное скрытое проникновение через пробелы в украинских позициях на линии фронта", — пояснил Джайлз.

По данным американского Института изучения войны, в конце апреля российские атаки в основном осуществлялись силами взвода или даже меньшими группами. В то же время аналитики Critical Threats Project сообщали, что такие малые группы россиян украинские силы часто обнаруживают и поражают, однако полностью остановить их продвижение бывает сложно.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал, что основу новой тактики составляют небольшие пехотные группы, которые действуют парами или малыми командами. Координация происходит через командиров штурмовых групп, которые поддерживают связь с командованием роты или батальона.

По его словам, российские командные пункты активно используют дроны для корректировки действий таких групп и передачи информации о передвижении украинских войск.

"Эти небольшие группы пытаются избегать прямого боя и вместо этого обходят украинские укрепления, проникая глубже в оборонительные линии", — отметил Земляной.

Авторы материала подчеркнули, что после просачивания между украинскими позициями эти группы закрепляются в заброшенных зданиях, посадках или воронках от снарядов и ждут подкрепления. Цель таких действий — не мгновенный штурм, а создание угрозы украинским позициям с неожиданных направлений.

Впрочем, даже новый подход не гарантирует россиянам успеха. По словам Земляного, выживаемость таких групп остается низкой.

"Даже когда некоторым бойцам удается просочиться, их обычно обнаруживают и уничтожают беспилотники или ликвидируют украинские подразделения. Прорвать оборону такими группами невозможно. Возможно лишь медленное, ползучее наступление, что приводит к очень ограниченным территориальным достижениям ценой больших потерь на квадратный километр", — подчеркнул Земляной.

