"Повзучий наступ": Україна змусила РФ змінити тактику, якою та воювала століттями, — The Telegraph

ЗС РФ майже повністю відмовились від тактики так званих "м’ясних штурмів", намагаючись виснажити українську оборону чисельною перевагою. Натомість росіяни дедалі частіше використовують малі диверсійно-штурмові групи по двоє-четверо військових, які намагаються непомітно просочитися крізь позиції ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1,3 млн військовослужбовців, з яких приблизно 325 тисяч — загиблі, пише The Telegraph.

Журналісти зазначили, що озвиток технологій суттєво змінив поле бою. Безпілотники постійно патрулюють лінію фронту та швидко виявляють великі скупчення військ, а системи радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію атак. У матеріалі йдеться, що через це традиційні "людські хвилі" стали менш ефективними.

Аналітик програми Росії та Євразії британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз пояснив, що нова російська тактика є реакцією на так зване "прозоре поле бою", де будь-які переміщення швидко помічаються за допомогою сучасних технологій.

"Замість великих груп російських солдатів, які рухаються вперед відкритою місцевістю як "губки для куль", нинішня тактика передбачає повільне приховане проникнення через прогалини в українських позиціях на лінії фронту", — пояснив Джайлз.

За даними американського Інституту вивчення війни, наприкінці квітня російські атаки здебільшого здійснювалися силами взводу або навіть меншими групами. Водночас аналітики Critical Threats Project повідомляли, що такі малі групи росіян українські сили часто виявляють і уражають, однак повністю зупинити їх просування буває складно.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповів, що основу нової тактики становлять невеликі піхотні групи, які діють парами або малими командами. Координація відбувається через командирів штурмових груп, які підтримують зв’язок із командуванням роти чи батальйону.

За його словами, російські командні пункти активно використовують дрони для коригування дій таких груп та передачі інформації про пересування українських військ.

"Ці невеликі групи намагаються уникати прямого бою і натомість обходять українські укріплення, проникаючи глибше в оборонні лінії", — зазначив Земляний.

Автори матеріалу підкреслили, що після просочування між українськими позиціями ці групи закріплюються в покинутих будівлях, посадках або вирвах від снарядів і чекають підкріплення. Мета таких дій — не миттєвий штурм, а створення загрози українським позиціям із несподіваних напрямків.

Втім, навіть новий підхід не гарантує росіянам успіху. За словами Земляного, виживання таких груп залишається низьким.

"Навіть коли деяким бійцям вдається просочитися, їх зазвичай виявляють та знищують безпілотники або ліквідують українські підрозділи. Прорвати оборону такими групами неможливо. Можливий лише повільний, повзучий наступ, що призводить до дуже обмежених територіальних здобутків ціною великих втрат на квадратний кілометр", — наголосив Земляний.

