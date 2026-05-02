"Менше, ніж у березні": в DeepState розповіли, яку територію окупували росіяни у квітні (інфографіка)

У квітні 2026 року російські війська окупували майже на 12% менше територій, ніж у березні, хоча кількість штурмів була більшою.

Набйльшу площу у квітні росіяни захопили в Донецькій області, повідомили аналітики DeepState.

"У квітні ворог окупував на 11.9% менше території, ніж у березні. А кількість штурмових дій, навіть, збільшилася на 2.2%", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що у Донецькій області у квітні було окуповано 53 квадратні кілометри територій, що є майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6.5 разів менше, ніж у грудні 2025 року.

Динаміка окупації українських територій від DeepState Фото: DeepState

"Ка*апам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", — зазначили в DeepState.

Відео дня

На другому місці за кількістю захоплених територій — Сумщина з показником у 30% від усієї загальної окупованої ЗС РФ території — це 44 кв км. На Харківщину припало — 22%, а на Запоріжжя — 12%.

Крім того, за даними аналітиків, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км.

"За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", — наголосили в DeepState.

