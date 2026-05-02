"Меньше, чем в марте": в DeepState рассказали, какую территорию оккупировали россияне в апреле (инфографика)

В апреле 2026 года российские войска оккупировали почти на 12% меньше территорий, чем в марте, хотя количество штурмов было больше.

Наибольшую площадь в апреле россияне захватили в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.

"В апреле враг оккупировал на 11.9% меньше территории, чем в марте. А количество штурмовых действий даже увеличилось на 2.2%", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что в Донецкой области в апреле было оккупировано 53 квадратных километра территорий, что почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6.5 раз меньше, чем в декабре 2025 года.

Динамика оккупации украинских территорий от DeepState Фото: DeepState

"Ка*апам надо провести 36 штурмовых действий для достижения в 1 кв км. Для примера площадь Константиновки составляет 66 кв км. То есть, им надо полмесяца штурмовать одну Констаху и больше нигде ничего не делать. В имеющихся условиях сосредоточить силы на таком малом участке крайне трудно", — отметили в DeepState.

Відео дня

На втором месте по количеству захваченных территорий — Сумщина с показателем в 30% от всей общей оккупированной ВС РФ территории — это 44 кв км. На Харьковщину пришлось — 22%, а на Запорожье — 12%.

Кроме того, по данным аналитиков, уменьшилось суммарное количество оккупированной Днепропетровщины со 105 кв км до 98 кв км.

"За три месяца, Силы Обороны Украины уменьшили зону оккупации на 89 кв км, то есть на пике в январе враг держал 187 кв км области", — отметили в DeepState.

Напомним, 13 апреля ВС РФ оккупировали поселок Мирное в Запорожской области.

Фокус также писал о том, что ВС РФ создают буферную зону на Сумщине.