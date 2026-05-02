Бійці ЗСУ збудували на передовій секретне підземне місто довжиною у пів кілометра (відео)

Українські десантники збудували на східних околицях Слов’янська підземне місто завдовжки майже 500 метрів, яке є одним з найбільших підземних укриттів на лінії фронту.

Там є паркінг для вантажівок, кухня як у ресторані та тренажерна зала, повідомило ТСН.ua, журналістка якого побувала в цих окопах на Донеччині, де дислокуються воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади ДШВ.

"Це ціле армійське містечко завдовжки майже пів кілометра, де воїни не лише живуть, а й переховують важку техніку. Масштаби підземелля вразили навіть закордонних гостей із країн НАТО", — йдеться у матеріалі.

Укриття побудоване як складний лабіринт. Це зроблено навмисно: якщо ворожа ракета чи КАБ зруйнує одну частину тунелю, інша має вистояти.

Глибина залягання коридорів коливається від 1,5 до 4 метрів.

Інфраструктура підземного містечка містить:

підземний паркінг: у тунелях вільно пересуваються пікапи та навіть великі вантажівки;

професійна кухня: кухар Максим, який у цивільному житті працював у ресторані, допомагав проєктувати кухню так, щоб вона не поступалася професійній. Тут воїнів годують гарячими стравами, наприклад, сирним супом;

комунікації: під землею проведено воду, каналізацію та облаштовано спальні місця;

тренажерна зала: оскільки бійці можуть не виходити на поверхню тижнями, вони обладнали місце для занять спортом, щоб компенсувати "сидячу роботу" перед екранами моніторів.

Журналісти зазначили, що для того, аби просто пройти коридором від одного входу до іншого в помірному темпі, знадобилося 2 хвилини 40 секунд.

"Бійці жартують, що в такому довгому коридорі можна навіть влаштовувати пробіжки", — йдеться в матеріалі ТСН.ua.

