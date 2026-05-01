"Відсоток збиття високий": Зеленський анонсував посилення ППО для двох великих міст України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, яка тривала декілька годин з самого ранку 1 травня. Загалом росіяни випустили понад 400 дронів, приблизно половина з них — "Шахеди".

Глава держави відзначив, що Сили оборони збили 388 дронів, і хоча відсоток збиття високий, були зафіксовані і влучання. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

Він зазначив, що під час атаки ворог атакував Тернопіль, Житомир, Рівненську область, Тростянець у Вінницькій області, а також інші регіони та громади.

Водночас Зеленський анонсував посилення захисту для окремих регіонів, які піддаються атакам росіян найбільш часто.

"Вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — вже теж є більший відсоток збиття, треба — ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись — не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо", — заявив Зеленський.

При цьому президент визнав, що потрібно ще більше захисту для українських міст та сел. Для цього ведеться щоденна робота з партнерами.

Зокрема, у квітні було забезпечене необхідне постачання, також партнерами були здійснені нові внески у програму PURL.

"На травень — завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті — це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає", — наголосив Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія з самого ранку атакувала Україну групами ударних безпілотників. Ворожі БпЛА перетинали кордон зі сходу та півдня, а десятки дронів рухалися через Сумщину, Чернігівщину, Черкащину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину й Тернопільщину. На тлі цієї атаки Харків зазнав ударів по кількох районах.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня російські війська атакували Одесу дронами. У місті пошкоджено дві житлові багатоповерхівки, в одній із них спалахнула пожежа. На місцях влучань працювали екстрені служби.

Також ми інформували, що російські війська також збільшили кількість ударів вдень, що є тактикою, спрямованою на максимальні жертви серед цивільного населення. У квітні армія Росії запустила 6 583 дрони великої дальності по Україні, що на 2% більше, аніж у березні.