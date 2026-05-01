"Процент сбития высокий": Зеленский анонсировал усиление ПВО для двух крупных городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, которая длилась несколько часов с самого утра 1 мая. В целом россияне выпустили более 400 дронов, примерно половина из них — "Шахеды".

Глава государства отметил, что Силы обороны сбили 388 дронов, и хотя процент сбития высокий, были зафиксированы и попадания. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения.

Он отметил, что во время атаки враг атаковал Тернополь, Житомир, Ровенскую область, Тростянец в Винницкой области, а также другие регионы и общины.

В то же время Зеленский анонсировал усиление защиты для отдельных регионов, которые подвергаются атакам россиян наиболее часто.

"Уже есть решение по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе — уже тоже есть больший процент сбивания, надо — еще больший. Мы осознаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать. Но понимаем, что останавливаться — нельзя, это еще не тот результат, который нужен, еще недостаточно", — заявил Зеленский.

Відео дня

При этом президент признал, что нужно еще больше защиты для украинских городов и сел. Для этого ведется ежедневная работа с партнерами.

В частности, в апреле было обеспечено необходимое снабжение, также партнерами были осуществлены новые взносы в программу PURL.

"На май — задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше сотрудничества было меньше. Украинскую экспертизу в защите выводим на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, разработчики, опыт наших военных в защите — это большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я благодарен всем, кто реально этому помогает", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что Россия с самого утра атаковала Украину группами ударных беспилотников. Вражеские БпЛА пересекали границу с востока и юга, а десятки дронов двигались через Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области. На фоне этой атаки Харьков подвергся ударам по нескольким районам.

Напомним, что в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу дронами. В городе повреждены две жилые многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар. На местах попаданий работали экстренные службы.

Также мы информировали, что российские войска также увеличили количество ударов днем, что является тактикой, направленной на максимальные жертвы среди гражданского населения. В апреле армия России запустила 6 583 дронов большой дальности по Украине, что на 2% больше, чем в марте.