Более 160 дронов за ночь: ВС Р атаковали Украину, под ударами жилье и инфраструктура (фото)
В ночь на субботу 2 мая россияне атаковали украинские города 163 ударными БпЛА различных типов. Зафиксированы попадания 17 дронов.
С вечера пятницы, 1 мая, ВС РФ выпустили по Украине около 100 БПЛА типа "Шахед". Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито и подавлено 142 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.
Днепропетровская область
Россияне почти 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией, в результате чего пострадали три человека, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В Павлограде повреждены пятиэтажка и с десяток авто, пострадали юноша 18 лет и женщины 24 и 68 лет. В Синельниково горели гараж и авто, на Никопольщине повреждены инфраструктура, частные дома и хозяйственные постройки. В Кривом Роге изуродована инфраструктура, возник пожар.
Запорожская область
В жилом доме в областном центре взрывной волной повреждены окна и балконы, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Харьковская область
В Шевченковском районе Харькова был зафиксирован "прилет" вражеского БпЛА, проинформировал глава ОВА Олег Синегубов.
В результате попадания БпЛА в многоэтажку пострадал 23-летний мужчина. Также острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина, добавил он.
Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения грудной клетки.
"Шахед", который попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома, как сообщил мэр, не сдетонировал.
Кроме того, ударный БпЛА уничтожил 2 и повредил 7 автомобилей в Холодногорском районе.
Также вражеские БпЛА ударили по частному сектору в с. Васищево Харьковского района. Возник пожар площадью 300 м кв. Горели 2 частных дома и гараж, сообщили в ГСЧС.
Взрывами также повреждены соседние дома и надворные застройки.
Одесская область
Ночью враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, в результате попаданий повреждены склад и пристройки, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Погибших и пострадавших нет, а локальные пожары ликвидированы силами персонала и подразделений ГСЧС.
В Измаильской РГА уточнили, что атака была осуществлена на портовую инфраструктуру города.
"Очень эффективно отработали силы ПВО — большинство вражеских БПЛА было сбито. Разрушений практически нет", — говорится в сообщении.
Сумская область
В Зноб-Новгородской громаде в результате атаки вражеского дрона ранен 45-летний мужчина, в Краснопольской громаде в результате удара вражеского дрона в гражданский автомобиль ранена 54-летняя женщина, а в Сумской громаде в результате атаки БпЛА пострадал 39-летний мужчина, сообщили в Сумской ОВА.
Херсонская область
За прошедшие сутки российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. В частности ВС РФ повредили многоэтажку и 14 частных домов, повредили музей, почтовое отделение, магазин, остановку общественного транспорта и частные автомобили.
Уже утром россияне ударили беспилотником по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего на месте погибли два человека, один из которых работник коммунальной сферы, также сообщил чиновник.
Ранения получили шестеро мужчин и одна женщина, среди них четверо работников коммунальной службы. Предварительно, они получили взрывные травмы.
Хмельницкая область
За минувшие сутки ПВО уничтожили 6 вражеских беспилотников, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
Информации о травмированных, погибших или разрушениях не поступало.
