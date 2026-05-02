Понад 160 дронів за ніч: ЗС Р атакували Україну, під ударами житло та інфраструктура (фото)

У ніч на суботу 2 травня росіяни атакували українські міста 163 ударними БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 17 дронів.

З вечора п'ятниці, 1 травня, ЗС РФ випустилипо Україні близько 100 БПЛА типу "Шахед". Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та подавлено 142 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Інфографіка Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Дніпропетровська область

Росіяни майже 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Будинок після атаки Фото: з відкритих джерел

У Павлограді пошкоджені п'ятиповерхівка та з десяток авто, постраждали юнак 18 років та жінки 24 і 68 років. У Синельниковому горіли гараж та авто, на Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди. У Кривому Розі понівечена інфраструктура, виникла пожежа.

Відео дня

Запорізька область

У житловому будинку в обласному центрі вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Будинок у Запоріжжі Фото: фото з відкритих джерел

Харківська область

У Шевченківському районі Харкова був зафіксований "прильот" ворожого БпЛА, поінформував глава ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники ліквідовують пожежу Фото: ДСНС

Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерхівку постраждав 23-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка, додав він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що постраждалий чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини.

Квартира після влучання "Шахеда" Фото: з відкритих джерел

"Шахед", який влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку, як повідомив мер, не здетонував.

Рятувальники у квартирі після влучання БПЛА

Окрім того, ударний БпЛА знищив 2 та пошкодив 7 автомобілів у Холодногірському районі.

Також ворожі БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж, повідомили у ДСНС.

Вибухами також пошкоджені сусідні оселі та надвірні забудови.

Одеська область

Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одещини, внаслідок влучань пошкоджено склад та прибудови, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Загиблих та постраждалих немає, а локальні пожежі ліквідовані силами персоналу та підрозділів ДСНС.

У Ізмаїльській РДА уточнили, що атака була здійснена на портову інфраструктуру міста.

Портова інфраструктура Одещини після удару БПЛА Фото: з відкритих джерел

"Дуже ефективно відпрацювали сили ППО — більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає", — йдеться у повідомленні.

Сумська область

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки ворожого дрона поранено 45-річного чоловіка, у Краснопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона в цивільний автомобіль поранено 54-річну жінку, а у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 39-річний чоловік, повідомили в Сумській ОВА.

Херсонська область

Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Зокрема ЗС РФ пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків, понівечили музей, поштове відділення, магазин, зупинку громадського транспорту та приватні автомобілі.

Вже вранці росіяни вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого на місці загинули двоє людей, один з яких працівник комунальної сфери, також повідомив посадовець.

Машрутка Фото: З відкритих джерел

Поранення дістали шестеро чоловіків і одна жінка, серед них четверо працівників комунальної служби. Попередньо, вони дістали вибухові травми.

Хмельницька область

За минулу добу ППО знищили 6 ворожих безпілотників, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін.

Інформації про травмованих, загиблих чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня російські війська завдали удару "Шахедом" по багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Також Фокус писав, що ЗС РФ другу ніч поспіль атакують портову інфраструктуру Ізмаїла.