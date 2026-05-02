Минобороны может пересмотреть отсрочки от мобилизации для студентов: в Раде объяснили изменения

В Украине рассматривают возможность пересмотра действующих правил предоставления отсрочек от мобилизации, в частности для лиц, получающих образование. В парламенте предполагают, что это может стать частью обновления подходов к формированию мобилизационного ресурса и комплектования войска.

Как заявил нардеп от ратии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире канала "Первый", в Украине действует около 17 категорий граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, однако эти механизмы, по его мнению, могут быть пересмотрены в рамках обновления подходов к комплектованию войска.

По словам депутата, Министерство обороны пока не представило публичной стратегии или доктрины, поэтому оценивать его планы сложно. В то же время он высказал предположение, что одним из направлений потенциальных изменений может стать пересмотр отсрочек, связанных с обучением, в частности для лиц, получающих второе или третье образование. Целью такого шага, по его словам, может быть расширение мобилизационного ресурса.

"Отсрочки, предусмотренные действующим законодательством, требуют пересмотра, и, как мне кажется, Министерство обороны может двигаться в этом направлении, в частности относительно критериев обучения — первого, второго или третьего образования. Вероятно, такие подходы могут быть изменены с целью высвобождения дополнительного мобилизационного ресурса", — отметил он.

Отдельно Федиенко обратил внимание на проблему лиц, находящихся в розыске из-за уклонения от выполнения обязанностей по мобилизации. Он отметил, что, по разным оценкам, речь идет о миллионах граждан, часть из которых, по словам министра, потенциально может быть привлечена в армию. Депутат подчеркнул, что часть общества фактически продолжает обычную гражданскую жизнь, не являясь в территориальные центры комплектования.

В этом контексте он привел сравнение с банковской системой, где в отношении должников применяется поэтапный механизм воздействия — от предупреждений до принудительного взыскания через исполнительную службу. Подобный алгоритм, по его мнению, мог бы быть применен и к лицам, которые уклоняются от мобилизационных процедур.

Также нардеп поднял вопрос баланса между оборонными потребностями и функционированием экономики. Он отметил, что государство должно учитывать необходимость сохранения критической инфраструктуры и работников различных секторов, а не сводить дискуссию только к военно-промышленному комплексу.

"Нам необходимо обеспечить функционирование Вооруженных сил Украины и оборонного сектора. В то же время неправильно продвигать обществу нарратив, что следует сосредоточиться исключительно на военно-промышленном комплексе, игнорируя другие сферы экономики. Подобные подходы выглядят как отсылка к советской модели. Если же двигаться таким путем, то это означало бы фактический переход всей страны на военные рельсы, что является сомнительным сценарием развития", — озвучил нардеп свои мысли в эфире.

Кроме того, Федиенко подытожил, что в первую очередь следует сосредоточиться на учете и правовой оценке лиц, находящихся в розыске, после чего государство может применять предусмотренные законом механизмы воздействия, включая участие правоохранительных органов.

2 мая Фокус также писал, что, по словам младшего сержанта ВСУ в отставке, председателя общественного совета по вопросам противодействия коррупции при Министерстве обороны Юрия Гудименко, военнослужащие ТЦК и СП могут проводить проверки в спортклубах и фитнес-залах. В то же время в МОУ планируют усилить контроль за деятельностью ТЦК, в частности относительно случаев превышения полномочий и участия в скандальных инцидентах.

Более того, недавно заместитель командующего Воздушных сил Украины Павел Елизаров заявил, что граждане, которые не пошли служить в армию и на фронт, должны быть лишены права голоса на выборах в течение следующих 10 лет.