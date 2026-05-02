Міноборони може переглянути відстрочки від мобілізації для студентів: у Раді пояснили зміни

В Україні розглядають можливість перегляду чинних правил надання відстрочок від мобілізації, зокрема для осіб, які здобувають освіту. У парламенті припускають, що це може стати частиною оновлення підходів до формування мобілізаційного ресурсу та комплектування війська.

Як заявив нардеп від ратії "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі каналу "Перший", в Україні діє близько 17 категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, однак ці механізми, на його думку, можуть бути переглянуті в межах оновлення підходів до комплектування війська.

За словами депутата, Міністерство оборони наразі не представило публічної стратегії або доктрини, тому оцінювати його плани складно. Водночас він висловив припущення, що одним із напрямів потенційних змін може стати перегляд відстрочок, пов’язаних із навчанням, зокрема для осіб, які здобувають другу чи третю освіту. Метою такого кроку, за його словами, може бути розширення мобілізаційного ресурсу.

Відео дня

"Відстрочки, передбачені чинним законодавством, потребують перегляду, і, як мені здається, Міністерство оборони може рухатися в цьому напрямку, зокрема щодо критеріїв навчання — першої, другої чи третьої освіти. Ймовірно, такі підходи можуть бути змінені з метою вивільнення додаткового мобілізаційного ресурсу", — зауважив він.

Окремо Федієнко звернув увагу на проблему осіб, які перебувають у розшуку через ухилення від виконання обов’язків щодо мобілізації. Він зазначив, що, за різними оцінками, йдеться про мільйони громадян, частина з яких, за словами міністра, потенційно може бути залучена до війська. Депутат підкреслив, що частина суспільства фактично продовжує звичайне цивільне життя, не з’являючись до територіальних центрів комплектування.

У цьому контексті він навів порівняння з банківською системою, де щодо боржників застосовується поетапний механізм впливу — від попереджень до примусового стягнення через виконавчу службу. Подібний алгоритм, на його думку, міг би бути застосований і до осіб, які ухиляються від мобілізаційних процедур.

Також нардеп порушив питання балансу між оборонними потребами та функціонуванням економіки. Він наголосив, що держава має враховувати необхідність збереження критичної інфраструктури та працівників різних секторів, а не зводити дискусію лише до військово-промислового комплексу.

"Нам необхідно забезпечити функціонування Збройних сил України та оборонного сектору. Водночас неправильно просувати суспільству наратив, що слід зосередитися виключно на військово-промисловому комплексі, ігноруючи інші сфери економіки. Подібні підходи виглядають як відсилання до радянської моделі. Якщо ж рухатися таким шляхом, то це означало б фактичний перехід усієї країни на військові рейки, що є сумнівним сценарієм розвитку", — озвучив нардеп свої думки в ефірі.

Крім того, Федієнко підсумував, що першочергово слід зосередитися на обліку та правовій оцінці осіб, які перебувають у розшуку, після чого держава може застосовувати передбачені законом механізми впливу, включно з участю правоохоронних органів.

2 травня Фокус також писав, що, за словами молодшого сержанта ЗСУ у відставці, голови громадської ради з питань протидії корупції при Міністерстві оборони Юрія Гудименка, військовослужбовці ТЦК та СП можуть проводити перевірки у спортклубах і фітнес-залах. Водночас у МОУ планують посилити контроль за діяльністю ТЦК, зокрема щодо випадків перевищення повноважень та участі в скандальних інцидентах.

Ба більше, нещодавно заступник командувача Повітряних сил України Павло Єлізаров заявив, що громадяни, які не пішли служити до армії та на фронт, мають бути позбавлені права голосу на виборах протягом наступних 10 років.