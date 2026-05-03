Беларусь "подыгрывает" России: в ГПСУ объяснили активность с шарами возле украинской границы

В субботу в Украину из Беларуси залетел воздушный шар, которые россияне используют как ретрансляторы для российских дронов. Таким образом РБ поддерживает страну-агрессора.

Угроза для Украины со стороны Беларуси никуда не исчезла, несмотря на то, что на территории страны пока нет большого количества российских военных. Об этом в эфире телемарафона отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что Беларусь продолжает подыгрывать России. По его словам, не исключено, что будут попытки дестабилизировать ситуацию возле украинской границы.

"Мы не исключаем провокаций", — предположил спикер ГПСУ.

По его словам, в субботу вечером, 2 мая, со стороны Беларуси был зафиксирован залет воздушной цели, которую потом идентифицировали как воздушный шар.

"Фактически, это средство, которое использовало ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые именно Россия использует против нашей страны во время обстрелов", — пояснил Демченко.

Он отметил, что подразделения разведки будут отслеживать ситуацию на территории Беларуси, а силы обороны должны быть готовы к любым действиям.

Напомним, 2 мая возле границы с Киевской и Черниговской областями были замечены два вертолета армии Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил специфическую активность на границе и подчеркнул, что Украина будет реагировать.