Білорусь "підіграє" Росії: у ДПСУ пояснили активність з кулями біля українського кордону

У суботу в Україну з Білорусі залетіла повітряна куля, які росіяни використовують як ретранслятори для російських дронів. Таким чином РБ підтримує країну-агресора.

Загроза для України з боку Білорусі нікуди не зникла, попри те, що на території країни наразі немає великої кількості російських військових. Про це в ефірі телемарафону наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що Білорусь продовжує підігрувати Росії. За його словами, не виключено, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію біля українського кордону.

"Ми не виключаємо провокацій", — припустив речник ДПСУ.

За його словами, у суботу ввечері, 2 травня, з боку Білорусі був зафіксований заліт повітряної цілі, яку потім ідентифікували як повітряну кулю.

"Фактично, це засіб, який використовував ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які саме Росія використовує проти нашої країни під час обстрілів", — пояснив Демченко.

Він наголосив, що підрозділів розвідки відстежуватимуть ситуацію, яка розвивається на території Білорусі, а сили оборони мають бути готовими до будь-яких дій.

Нагадаємо, 2 травня біля кордону із Київської та Чернігівською областями були помічені два гелікоптери армії Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський відзначив специфічну активність на кордоні та наголосив, що Україна реагуватиме.