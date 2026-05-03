"Распяли двух детей": звезды "Приключений Электроника" распространяют новый фейк о ВСУ (видео)

Российские актеры-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы создали новый пропагандистский фейк. Они рассказали историю о "распятой трехлетней девочке", которая напоминает известный фейк РФ о распятом мальчике из Славянска с 2014 года.

Историю о "девочке" звезды советского сериала "Приключения Электроника" рассказали в интервью другому российскому пропагандисту и украинофобу Антону Красовскому. Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Журналист выложил фрагмент интервью братьев Торсуевых с пропагандистом Красовским. Во время разговора один из братьев рассказал об истории трехлетней девочки, которую якобы "распяли" с ее двухлетним братиком, а маму якобы "изнасиловали 20 человек".

Затем обоих якобы "привязали за руки и ноги" и "разорвали" с помощью БТРов. Доказательств своим словам актер не привел, на что в ответ пропагандист Красовский заявил, что эта история кажется ему "байкой и выдумкой".

Відео дня

"Это — не байки", — ответил на замечание интервьюера актер Торсуев.

Журналист Андрей Цаплиенко указывает, что именно так "работает российская пропаганда" — "найти пропитого актера, а лучше двух", и через них запустить такую ложь, в которую невозможно поверить.

"Ученики Гебельса, которые превзошли своего учителя", — констатирует господин Цаплиенко.

Ранее Фокус сообщал о том, как актер Иван Охлобыстин выступил против Путина. Пропагандист заговорил о наступлении на свободу слова в России и заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".

Впоследствии стало известно, что пропагандист Кремля попросил помощи у США после побега из РФ. Ранее во время выступлений на российском телевидении z-пропагандист Виктор Олевич активно критиковал Запад, поддерживал войну РФ в Украине, а также заявлял, что якобы США стремятся "развалить Россию".