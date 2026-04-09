Ранее во время выступлений на российском телевидении z-пропагандист Виктор Олевич активно критиковал Запад, поддерживал войну РФ в Украине, а также заявлял, что якобы США стремятся "развалить Россию".

Так называемый российский политолог, который был частым гостем на ток-шоу пропаганды Кремля, сбежал из России из-за угроз со стороны Федеральной службы безопасности. Об этом пишет The Moscow Times.

"Покинул территорию РФ под давлением ФСБ. Дважды — в декабре и в начале февраля — ко мне домой приходили с прямыми угрозами. Причины — отказ от сотрудничества и от получения гражданства РФ", — написал Олевич в своем Telegram-канале.

Поэтому сегодня российский пропагандист Олевич находится в Греции. По его словам, он уже обратился в Госдепартамент США с просьбой о "содействии" как американскому гражданину. Также он рассказал, что обладает "чувствительной" для РФ информацией и опубликовал номера телефонов с которых якобы ему звонили сотрудники ФСБ, которые его преследовали.

Издание напоминает, что Виктор Олевич — американец одесского происхождения, который учился в Темпльском университете в Филадельфии, а в 2010 году переехал в Россию. Он был "звездой" пропагандистских ток-шоу, его приглашали на различные мероприятия, а его сообщения публиковали в провластных медиа.

Выступаю на эфирах Виктор Олевич активно поддерживал войну России против Украины, критиковал Запад из-за якобы "русофобии", а также обвинял США в попытке "развалить Россию".

По его словам, "англичане, немцы и американцы сыграли на противопоставлении двух крупнейших славянских народов — русских и украинцев".

