Раніше під час виступів на російському телебаченні z-пропагандист Віктор Олевич активно критикував Захід, підтримував війну РФ в Україні, а також заявляв, що нібито США прагнуть "розвалити Росію".

Так званий російський політолог, який був частим гостем на ток-шоу пропаганди Кремля, втік з Росії через погрози з боку Федеральної служби безпеки. Про це пише The Moscow Times.

"Покинув територію РФ під тиском ФСБ. Двічі — у грудні та на початку лютого — до мене додому приходили з прямими погрозами. Причини — відмова від співпраці та від отримання громадянства РФ", — написав Олевич у своєму Telegram-каналі.

Тож сьогодні російський пропагандист Олевич знаходиться у Греції. За його словами, він вже звернувся до Держдепартаменту США з проханням про "сприяння" як американському громадянину. Також він розповів, що володіє "чутливою" для РФ інформацією й опублікував номери телефонів з яких начебто йому телефонували співробітники ФСБ, які його переслідували.

Видання нагадує, що Віктор Олевич — американець одеського походження, який навчався в Темпльському університеті у Філадельфії, а у 2010 році переїхав до Росії. Він був "зіркою" пропагандистських ток-шоу, його запрошували на різні заходи, а його дописи публікували у провладних медіа.

Виступаю на ефірах Віктор Олевич активно підтримував війну Росії проти України, критикував Захід через нібито "русофобію", а також звинувачував США у намаганні "розвалити Росію".

За його словами, "англійці, німці та американці зіграли на протиставленні двох найбільших слов’янських народів — росіян і українців".

Нагадаємо, що Симоньян розповіла про невиліковну хворобу дитини. Один з дітей російської пропагандистки Маргарити Симоньян невиліковно хворий. Про хворобу дитини стало відомо під час коми її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

Також Фокус писав, що пропагандист РФ потрапив під "ракету Ізраїлю" в Лівані. Поруч із пропагандистом Russia Today під час роботи в Лівані вибухнув снаряд, заявили росЗМІ. На відео з місця інциденту — приліт, який стався на відстані 5-7 метрів.