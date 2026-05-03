"Розіп'яли двох дітей": зірки "Пригод Електроніка" поширюють новий фейк про ЗСУ (відео)

Російські актори-близнюки Володимир і Юрій Торсуєви створили новий пропагандистський фейк. Вони розповіли історію про "розіп'яту трирічну дівчинку", яка нагадує відомий фейк РФ про розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська з 2014 року.

Історію про "дівчинку" зірки радянського серіалу "Пригоди Електроніка" розповіли в інтерв'ю іншому російському пропагандисту та українофобу Антону Красовському. Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Журналіст виклав фрагмент інтерв'ю братів Торсуєвих із пропагандистом Красовським. Під час розмови один із братів розповів про історію трирічної дівчинки, яку начебто "розіп'яли" з її дворічним братиком, а маму нібито "зґвалтували 20 чоловік".

Потім обох начебто "прив'язали за руки та ноги" та "розірвали" за допомогою БТРів. Доказів своїм словам актор не навів, на що у відповідь пропагандист Красовський заявив, що ця історія видається йому "байкою та вигадкою".

"Це — не байки", — відповів на зауваження інтерв'юера актор Торсуєв.

Журналіст Андрій Цаплієнко вказує, що саме так "працює російська пропаганда" — "знайти пропитого актора, а краще двох", і через них запустити таку брехню, в яку неможливо повірити.

"Учні Гебельса, які перевершили свого вчителя", — констатує пан Цаплієнко.

