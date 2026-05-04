"Окно возможностей" для Путина: в НАТО опасаются атак России в ближайшие 1-2 года, — Politico

В Европе усиливаются опасения, что президент РФ Владимир Путин может попытаться использовать политическую неопределенность в США и незавершенное усиление обороноспособности ЕС как "окно возможностей" для проверки единства НАТО. В то же время европейские и натовские чиновники не считают полномасштабное нападение России на страны Альянса наиболее вероятным краткосрочным сценарием.

Представители оборонного ведомства и законодатели опасаются, что Кремль будет рассматривать следующий год-два, пока Дональд Трамп еще находится в Белом доме, а ЕС еще не усилил свой военный потенциал, как время для проверки преданности НАТО Западу, сообщает Politico. Хотя война России в Украине показала пределы могущества Москвы, российский президент давно сигнализирует о своем желании захватить больше территорий.

"Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей. США выходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в руинах, а ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность самостоятельно", — сказал Мика Аалтола, финский правоцентристский член комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Хотя чиновники оборонного ведомства и политики не исключают возможности начала Путиным наземного наступления на страны НАТО, они говорят, что это маловероятно, учитывая то, насколько напряжена Россия в войне в Украине. Вместо этого, гораздо вероятнее, что он сделает что-то более целенаправленное или осуществит вторжение, направленное на создание неоднозначности, надеясь посеять раскол в НАТО относительно того, соответствуют ли эти действия требованиям для активации статьи 5 о взаимной обороне, или нет, сказал Аалтола.

Статья 5 гласит, что союзники должны рассматривать вооруженное нападение на одного из них "как вооруженное нападение на всех", но Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он должен покинуть пост в январе 2029 года.

Путин может "эскалировать горизонтально против другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной", — заявил Politico Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, который также предупреждал об "окне возможностей" Путина.

Какие цели может выбрать Россия для давления на НАТО

Хотя европейские расходы на оборону резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, полное влияние на местах будет ощущаться только через годы, согласно Дорожной карте оборонной готовности ЕС. Блок хочет быть готовым к "надежному сдерживанию своих противников и реагированию на любую агрессию" к 2030 году, согласно дорожной карте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, что "самой большой угрозой для трансатлантического сообщества" является "длительный распад нашего Альянса". Если Путин следит за обязательствами Трампа по НАТО, то его внутриполитические вызовы будут учитываться. Если республиканцы продемонстрируют плохие результаты на промежуточных выборах в ноябре, Трамп может попытаться вернуть себе поддержку, активнее выступая против НАТО и Европы и отказываясь от поддержки Украины накануне президентских выборов в США 2028 года. В пятницу США объявили о выводе 5000 американских военных из Германии. Трамп угрожал тем же для Италии и Испании.

По словам Аалтолы, у Путина есть много слабых целей на выбор, и атака может принять различные формы", но Кремль вряд ли сделает что-то такое, как "вторжение там, где НАТО сильное, например, на польской границе".

"Это может быть операция беспилотников, это может быть операция в Балтийском море.. Это может быть что-то в Арктике, направленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован. Для атаки беспилотников не нужны войска, не нужно пересечение границы", — сказал Аалтола.

Начиная такую операцию, Путин будет стремиться оказать давление на европейских союзников Украины, избегая при этом любого потенциального ответа США.

Европа не имеет единого мнения относительно оценки серьезности непосредственной российской угрозы. Существует определенная напряженность между политиками из таких стран, как Финляндия и Литва, которые бьют тревогу и утверждают, что Европе срочно нужно усилить свою противоракетную и оборонную готовность на фоне задержек поставок оружия США из-за войны с Ираном, и более осторожным подходом Эстонии и самого НАТО, где, по словам официальных лиц, любая паника способствует действиям Путина.

Но те, кто преуменьшает угрозу, рискуют создать в Европе ложное ощущение безопасности, сказал Аалтола. Президент Украины Владимир Зеленский в телевизионном интервью намекнул, что Россия, возможно, готовится к наступлению, например, на "одну из стран Балтии". Политики в странах Балтии пытались преуменьшить эту угрозу. Чиновники в НАТО также скептически настроены.

"Россия очень занята в Украине Я не думаю, что у нее достаточно возможностей, чтобы попытаться" начать войну также и в странах Балтии", — заявил президент Эстонии Алар Карис изданию Politico.

Напомним, что Politico назвало пять причин, по которым НАТО может быть не готовым к войне с Россией. Среди проблем Альянса — нехватка боеприпасов, слабые места в ПВО, ограниченные возможности флота и политические разногласия между союзниками.

Ранее мы также информировали, что американские военные могли непреднамеренно раскрыть чувствительные данные о ядерной инфраструктуре НАТО в Европе. Речь идет об учебных материалах на открытых онлайн-платформах, где упоминались авиабазы в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.