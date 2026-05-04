"Вікно можливостей" для Путіна: в НАТО побоюються атак Росії у найближчі 1-2 роки, — Politico

У Європі посилюються побоювання, що президент РФ Володимир Путін може спробувати використати політичну невизначеність у США та незавершене посилення обороноздатності ЄС як “вікно можливостей” для перевірки єдності НАТО. Водночас європейські та натівські посадовці не вважають повномасштабний напад Росії на країни Альянсу найбільш імовірним короткостроковим сценарієм.

Представники оборонного відомства та законодавці побоюються, що Кремль розглядатиме наступний рік-два, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не посилив свій військовий потенціал, як час для перевірки відданості НАТО Заходу, повідомляє Politico. Хоча війна Росії в Україні показала межі могутності Москви, російський президент давно сигналізує про своє бажання захопити більше територій.

"Щось може статися дуже скоро — у Росії є вікно можливостей. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у руїнах, а ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність самостійно", — сказав Міка Аалтола, фінський правоцентристський член комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ.

Хоча посадовці оборонного відомства та політики не виключають можливості початку Путіним наземного наступу на країні НАТО, вони кажуть, що це малоймовірно, враховуючи те, наскільки напружена Росія у війні в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, спрямоване на створення неоднозначності, сподіваючись посіяти розкол у НАТО щодо того, чи відповідають ці дії вимогам для активації статті 5 про взаємну оборону, чи ні, сказав Аалтола.

Стаття 5 проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них "як збройний напад на всіх", але Трамп назвав НАТО "паперовим тигром". Він має залишити посаду в січні 2029 року.

Путін може "ескалювати горизонтально проти іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною", — заявив Politico Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, який також попереджав про "вікно можливостей" Путіна.

Які цілі може обрати Росія для тиску на НАТО

Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний вплив на місцях відчуватиметься лише через роки, згідно з Дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Блок хоче бути готовим до "надійного стримування своїх супротивників і реагування на будь-яку агресію" до 2030 року, згідно з дорожньою картою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у суботу, що "найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти" є "тривалий розпад нашого Альянсу". Якщо Путін стежить за зобов'язаннями Трампа щодо НАТО, то його внутрішньополітичні виклики враховуватимуться. Якщо республіканці продемонструють погані результати на проміжних виборах у листопаді, Трамп може спробувати повернути собі підтримку, активніше виступаючи проти НАТО і Європи та відмовляючись від підтримки України напередодні президентських виборів у США 2028 року. У п'ятницю США оголосили про виведення 5000 американських військових з Німеччини. Трамп погрожував тим самим для Італії та Іспанії .

За словами Аалтоли, у Путіна є багато слабких цілей на вибір, і атака може набути різних форм", але Кремль навряд чи зробить щось таке, як "вторгнення там, де НАТО сильне, як-от на польському кордоні".

"Це може бути операція безпілотників, це може бути операція в Балтійському морі.. Це може бути щось в Арктиці, спрямоване на невеликі острови. У них є тіньовий флот, який вже частково мілітаризований. Для атаки безпілотників не потрібні війська, не потрібен перетин кордону", — сказав Аалтола.

Розпочинаючи таку операцію, Путін прагнутиме чинити тиск на європейських союзників України, уникаючи водночас будь-якої потенційної відповіді США.

Європа не має єдиної думки щодо оцінки серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруженість між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок поставок зброї США через війну з Іраном, та більш обережним підходом Естонії та самого НАТО, де, за словами офіційних осіб, будь-яка паніка сприяє дії Путіна.

Але ті, хто применшує загрозу, ризикують створити в Європі хибне відчуття безпеки, сказав Аалтола. Президент України Володимир Зеленський у телевізійному інтерв'ю натякнув, що Росія, можливо, готується до наступу, наприклад, на "одну з країн Балтії". Політики в країнах Балтії намагалися применшити цю загрозу. Чиновники в НАТО також скептично налаштовані.

"Росія дуже зайнята в Україні Я не думаю, що в неї достатньо можливостей, щоб спробувати" розпочати війну також і в країнах Балтії", — заявив президент Естонії Алар Каріс виданню Politico.

