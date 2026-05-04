Готовятся ко всем сценариям: в ОК "Запад" показали, как укрепляют границу с Приднестровьем (фото)

Оперативное командование "Захід" усилило оборону на юго-западном направлении, в частности на границе с Приднестровским регионом Молдовы, где сохраняется российский военный контингент. В рамках проверки бригадный генерал Владимир Шведюк провел рабочую поездку в подразделения Сил обороны.

Граница с Приднестровьем остается в фокусе из-за присутствия там российских сил и потенциальных рисков. Несмотря на различные возможные сценарии развития событий, опыт противодействия российской агрессии на севере и востоке Украины показывает необходимость готовности к любым вызовам и быстрой реакции на них, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Захід" в Facebook 4 мая. Рабочая поездка командующего группировки войск "Запад" бригадного генерала Владимира Шведюка началась с общения с командирами разных уровней.

Генерал Шведюк проверил оборону возле Приднестровья: что меняют

"Ключевые вопросы — состояние готовности подразделений, их обеспечение всем необходимым для выполнения задач, наращивание и поддержание в надлежащем состоянии инженерной фортификации, рокадных дорог и дорог другого назначения. Также одним из приоритетов является составляющая безопасности проведения сезонных полевых работ местными аграриями с учетом созданной в пограничье системы инженерных заграждений и определенных рубежей обороны наших войск", — отмечает ОК "Запад".

Усиление оборонных возможностей на юго-западном направлении остается одной из ключевых задач. Формирование условий для лучшей мобильности подразделений и эффективной логистики позволяет оперативно реагировать на любые угрозы или провокации со стороны Приднестровья, которое считается сателлитом РФ.

Важной частью работы стало взаимодействие военных с гражданскими органами власти. В командовании отмечают, что в условиях войны сотрудничество между военными, местными общинами и фермерскими хозяйствами является необходимой составляющей общей безопасности.

"Военнослужащие на этом направлении активно взаимодействуют с местными общинами и фермерскими хозяйствами. Усиленные меры контроля и постоянный мониторинг зон установления минных полей гарантируют, что аграрии края могут безопасно выполнять весенне-полевые работы", — указывает ОК "Запад".

Еще одним направлением стало совершенствование системы подготовки национального сопротивления. Военные работают над тем, чтобы население региона было готово к действиям в случае обострения ситуации.

"Отдельным этапом рабочей поездки стало изучение состояния дел в учреждениях здравоохранения региона. Состоялись встречи с представителями медицинских учреждений, чтобы объективно оценить способности инфраструктуры по оказанию необходимой помощи и поддержания здоровья наших воинов. Обсуждались вопросы оптимизации и расширения возможностей лечебных учреждений края", — сообщает ОК "Запад".

В командовании отмечают, что укрепление пограничных рубежей является комплексным ответом на потенциальные угрозы. Речь идет не только об инженерных сооружениях, но и о готовности системы быстро реагировать на любые вызовы.

Напомним, что украинские военные сообщали об усилении обороны на границе с Приднестровьем, где находится российский контингент. ВСУ укрепляют фортификации, расширяют возможности медицинских учреждений и поддерживают транспортную инфраструктуру в приграничье.

Ранее мы также информировали, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе для более 220 тысяч российских граждан в Приднестровье. По его словам, Москва готова использовать все доступные методы для их защиты, не исключая никаких сценариев.