Готуються до всіх сценаріїв: в ОК "Захід" показали, як укріплюють кордон з Придністров'ям (фото)

Оперативне командування "Захід" посилило оборону на південно-західному напрямку, зокрема на кордоні з Придністровським регіоном Молдови, де зберігається російський військовий контингент. У межах перевірки бригадний генерал Володимир Шведюк провів робочу поїздку до підрозділів Сил оборони.

Кордон із Придністров’ям залишається у фокусі через присутність там російських сил і потенційні ризики. Попри різні можливі сценарії розвитку подій, досвід протидії російській агресії на півночі та сході України показує необхідність готовності до будь-яких викликів і швидкої реакції на них, повідомила пресслужба Оперативного командування "Захід" у Facebook 4 травня. Робоча поїздка командувача угруповання військ "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка розпочалася зі спілкування з командирами різних рівнів.

"Ключові питання — стан готовності підрозділів, їх забезпечення усім необхідним для виконання завдань, нарощування та підтримка в належному стані інженерної фортифікації, рокадних шляхів та доріг іншого призначення. Також одним із пріоритетів є безпекова складова проведення сезонних польових робіт місцевими аграріями з урахуванням створеної в прикордонні системи інженерних загороджень та визначених рубежів оборони наших військ", — зазначає ОК "Захід".

Посилення оборонних можливостей на південно-західному напрямку залишається одним із ключових завдань. Формування умов для кращої мобільності підрозділів і ефективної логістики дозволяє оперативно реагувати на будь-які загрози або провокації з боку Придністров'я, яке вважається сателітом РФ.

Важливою частиною роботи стала взаємодія військових із цивільними органами влади. У командуванні зазначають, що в умовах війни співпраця між військовими, місцевими громадами та фермерськими господарствами є необхідною складовою загальної безпеки.

"Військовослужбовці на цьому напрямку активно взаємодіють з місцевими громадами та фермерськими господарствами. Посилені заходи контролю та постійний моніторинг зон встановлення мінних полів гарантують, що аграрії краю можуть безпечно виконувати весняно-польові роботи", — вказує ОК "Захід".

Ще одним напрямком стало вдосконалення системи підготовки національного спротиву. Військові працюють над тим, щоб населення регіону було готовим до дій у разі загострення ситуації.

"Окремим етапом робочої поїздки стало вивчення стану справ у закладах охорони здоров’я регіону. Відбулися зустрічі з представниками медичних установ, щоб об’єктивно оцінити спроможності інфраструктури щодо надання необхідної допомоги та підтримання здоров’я наших воїнів. Обговорювались питання оптимізації та розширення можливостей лікувальних закладів краю", — повідомляє ОК "Захід".

У командуванні наголошують, що укріплення прикордонних рубежів є комплексною відповіддю на потенційні загрози. Йдеться не лише про інженерні споруди, а й про готовність системи швидко реагувати на будь-які виклики.

Раніше ми також інформували, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив про загрозу для понад 220 тисяч російських громадян у Придністров’ї. За його словами, Москва готова використати всі доступні методи для їхнього захисту, не виключаючи жодних сценаріїв.